Una vez más, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez manifestó su respeto y compromiso hacia todas las organizaciones de taxistas que operan en el estado, al tiempo que reiteró que, en apoyo a ellos, en Veracruz no entrarán plataformas digitales de transporte privado como Uber o Indriver.

“No es sólo decisión mía, la ley no permite que presten servicio empresas que no pagan sus respectivos impuestos, como lo hace todo el servicio concesionado de taxi; tendrían que hacerlo, pero como no lo hacen y no lo quieren hacer, no podrán entrar en funciones en nuestro estado”, aclaró.

Ni Uber ni Indrive podrán operar en Veracruz

En este sentido, afirmó que ambas aplicaciones perdieron todos los amparos, por ello, con toda la legalidad, el gobierno estatal ha llevado a cabo operativos para su detección.

Pidió a la población no dejarse engañar, pues, en el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río dos conductores fueron detenidos y no recibieron ni el respaldo ni el acompañamiento por parte de sus “socios”.

Asimismo, dijo que otra manera de beneficiar a los taxistas es no otorgar nuevas concesiones ni placas, pues reconoció que actualmente hay muchos trabajadores del volante debido a que en sexenios anteriores se abusó en la entrega y se abarató el negocio.

