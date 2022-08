Luego de que la Conapred pidió a las escuelas que para este regreso a clases se respete el “look” de los estudiantes y no debe impedirse el acceso a las escuelas si los alumnos llevan el cabello pintado o largo, el obispo de la Diócesis de Veracruz, dijo que es importante que los niños y jóvenes, aprendan que en la escuela existen normas que se deben de cumplir.

“Siempre marcar límites te educa y te forma, si tú a una persona no le marcas límites o sea no tiene ninguna regla, entonces se hace una persona muy difícil, sobre todo en esas etapas donde hay que marcarles no es tanto si traen el pelo corto, largo, pintado o no, sino que ellos se acostumbren a que viven en una sociedad donde hay unas normas y donde todos tenemos que aprender a respetar esas normas y eso se les enseña desde pequeños, sino se hacen unos anárquicos y hacen lo que quieren y después no se adaptan a lo que quieren en un familia ni en una sociedad ni en un trabajo ni en nada, por eso es muy importante la disciplina”, comentó.

El entrevistado dijo que son cuestiones que debe de decidir cada colegio, porque se trata de normas de disciplina que ayudarán a entender al estudiante que hay límites en esta vida.

Ni cabello pintado ni largo, estudiantes deben cumplir normas de las escuelas: Obispo

Te puede interesar:

Con respecto al uso del uniforme neutro, donde niñas y niños tengan el derecho de decidir si usarán falda o pantalón, Briseño Arch, dijo “el que por su propio peso cae, imagínate que un niño va con falda, le va a ir como en feria con los demás compañeros, es esa mentalidad anárquica de querer que no haya normas, que no haya límites, eso puede ser muy dañino para la formación de un infante”.

Briseño Arch, dijo que las personas tienen el derecho de ser liberales, pero respetando las normas y reglas existentes.

Citó como ejemplo que todos decidiéramos pasarnos un alto y no respetar el semáforo, existirían muchos choques.

Agregó que las normas y reglas no fueron hechas para fastidiar a nadie, o por capricho, todos debemos de cumplir normas.

Se trata de una locura de querer formar una generación anárquica donde no haya reglas y normas, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ