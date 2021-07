El titular de la SEV informó que sólo los municipios que no estén en alerta de riesgo máximo, según el semáforo epidemiológico, volverán a clases

Por Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- El regreso a clases para el próximo periodo escolar 2021-2022 no será posible en aquellos municipios que se encuentran en Semáforo Epidemiológico por contagios de Covid-19 en color rojo, de alto riesgo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que sólo se efectuó para aquellos municipios donde las condiciones en la vigente pandemia de SARS COV 2 lo permitan, aplicando las medidas sanitarias como el tapete sanitizante, gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas.

Ante ello, resaltó que es las zonas serranas donde también carecen de otras herramientas como internet, dispositivos móviles como celulares o computadoras para tomar clases en líneas o hasta una televisión, para captar señal abierta de clases en casa.

“Mientras esté en rojo no se va a regresar, al día de hoy no, eso también depende del Semáforo. Por eso comentábamos que en las comunidades más apartadas ya era necesario un regreso tan solo porque no había las condiciones de internet o de televisión”.

En 73 escuelas se han registrado robos

En cuanto al robo de escuelas durante el confinamiento para prevenir contagios de Covid-19, recalcó que tienen contabilizadas al menos 73 escuelas robadas y el foco rojo es detectado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

Te puede interesar:

Además, mencionó que están en comunicación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz quien les notificó que detuvieron a presuntos implicados en una banda dedicada al saqueo de instituciones educativas en este punto de la entidad veracruzana.

Municipios en “rojo” no volverán a clases para el ciclo escolar 2021-2022

“Hay personas detenidas por esta banda delincuencial que estaba de manera constante en el puerto de Veracruz, no puedo dar información, pero estamos en contacto con Fiscalía para ver todo lo que procede”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.