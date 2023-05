Municipios de Veracruz registran leve caída de ceniza del volcán Popocatépetl

Municipios de la zona centro de Veracruz registran una leve caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl, el cual desde el fin de semana registró un aumento de su actividad volcánica.



Las unidades de Protección Civil Municipal de los ayuntamientos se mantienen en alerta permanente y realizan recorridos a toda hora para verificar que la caída de ceniza no afecte a la ciudadanía ni a las mascotas.



Luis Alfredo Bautista Oropeza, director municipal de Protección Civil puntualizó que se prevé la caída de un milímetro de ceniza, razón por la cual se activaron este día los recorridos entre las corporaciones de Policía y PC, además de que se monitorea la zona alta y baja del municipio nogalense, pidiéndole a la población no caer en pánico.



“Tenemos una pluma de ceniza que viaja a 37 kilómetros por hora a 9300 metros sobre el nivel del mar, por las corrientes de aire es que llega a Nogales y municipios aledaños”.

Municipios de Veracruz registran leve caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl





Por su parte, la Directora de Seguridad Pública Municipal, Luz Isela Oropeza Montes, recomendó a los habitantes tapar tinacos y depósitos de agua que se encuentren a la intemperie, vigilar que la alimentación de mascotas esté libre de ceniza y limpiarla para evitar irritaciones en ojos o nariz.



También exhortó a la ciudadanía que padecen alergias, tienen secuelas del Covid-19 o padecen alguna enfermedad respiratoria a hacer uso de cubrebocas.



“No estamos en una contingencia en donde la ceniza en nuestra región sea abundante, ya que es casi imperceptible y se trata de tomar medidas preventivas”.



Es de mencionar que ciudadanos orizabeños han reportado a través de las redes sociales la presencia de ceniza en sus vehículos particulares los cuales han dejado estacionados a la intemperie.



El diputado local de Mendoza y presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez, afirmó que al momento no existe ni se ha emitido ningún tipo de alerta, pues la presencia de ceniza es muy ligera.



“Aquí no se ha emitido ningún tipo de alerta solamente es de carácter preventivo, pero si hubiera algún tipo de asunto de naturaleza más palpable, inevitablemente tendríamos que hacerlo, reitero, únicamente son medidas preventivas”.



Cuestionado si es necesario el uso del cubrebocas para personas que padezcan algún tipo de enfermedad respiratoria, el diputado descartó su uso, reiterando que no existe un peligro inminente.



Por último pidió a la ciudadanía no alarmarse y caer en psicosis, pues debe recordarse que hace algunos años sucedió algo parecido, dónde hubo caída de ceniza en esta zona centro del Estado y no pasó nada.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ