Xalapa, Ver.- Un grupo de mujeres realizó un plantón en la plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa para protestar contra el aspirante a la alcaldía de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade.

Sin embargo, las damas no quisieron hacer declaraciones y sólo se apostaron con un par de lonas alusivas a la consigna que traían.

Incluso, no pudieron dar el nombre del sujeto en cuestión ni del lugar de donde provenían.

“Somos de Medellín Bravo (si), estamos contra el señor Marcos, sólo él sabe el motivo, no les podemos decir más, solamente no lo queremos. A nosotros no nos ha hecho nada, pero sabemos cosas de él”, expresó una de las manifestantes.

Mujeres son enviadas a protestar contra Marcos Isleño en Xalapa

Las quejosas permanecieron en la plaza Lerdo junto a otras protestas durante la mañana del martes.

Marcos Isleño suena como uno de los perfiles a la presidencia municipal de Medellín de Bravo por la coalición de Morena, el Partido Verde y del Trabajo.

