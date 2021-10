Mujeres rurales carecen de apoyos y programas sociales: Consucc

Xalapa, Ver.- Durante el Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre, denunciaron públicamente que las mujeres rurales carecen de apoyos y programas sociales por parte del gobierno federal.

Así lo externó Aurora María García Amaro, presidenta del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc) quien acusó que falta voluntad política por parte del gobierno federal y estatal para atender a dicho sector de la población.

La entrevistada comentó que las mujeres rurales se dedican al campo y éste pareciera estar abandonado; pues se destinan pocos recursos económicos para garantizar la producción.

Te puede interesar:

Además, señaló que el 21.1 por ciento de las mujeres de este país habitan en zonas rurales y la mayoría de ellas son el sustento de las comunidades; esto debido a que, en muchos casos, sus esposos han tenido que emigrar en busca de oportunidades laborales.

“Ahorita la situación por el Covid-19, muchos hombres tienen la necesidad de salir de su comunidad y las mujeres se quedan como brazo fuerte de esa comunidad. Sin embargo, al gobierno no le interesa”, reprochó en entrevista.

García Amaro refirió que en la actualidad no hay programas sociales federales dedicados a las mujeres rurales.

Ante ello, recordó que el último programa enfocado a la atención de dicho sector de la población fue impulsado en 2018 y llevaba el nombre de “El Campo en nuestras manos”, mediante el cual se otorgaban gallinas a las mujeres rurales y proyectos productores de 150 mil pesos.

“El programa fue un fracaso porque no hubo la continuidad. Ahorita no hay nada, es en general, no fortalecen a quién es base de la sociedad, la base de la familia. Para el gobierno federal y estatal no es importante el campo veracruzano”, culminó.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.