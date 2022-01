Por: Ana Alicia Osorio

“Soy una sobreviviente de la violencia que a diario nos enfrentamos las mujeres, en nuestro municipio, en nuestro estado y nuestro país”, sentencia desde la sala de su casa Beberly Vega, sobreviviente de tentativa de violencia sexual.

Ella estuvo detenida una semana, tras defenderse de la agresión sexual que intentó realizar el conductor del Uber donde viajaba, pues él la acusó de lesionarla. Finalmente, quedó en libertad al demostrarse que no había elementos para culparla de algún delito.

“No se lo deseo a ninguna mujer que por tratar de defenderse tenga que pasar por ese proceso para quedar en libertad, la verdad me siento aliviada de estar con mi familia”, señala en una transmisión en vivo que su prima realizó.

Desde ahí, afirma que ella fue una más de las muchas mujeres que son agredidas de manera diaria, por lo que hizo un llamado a todas a alzar la voz y a defenderse siempre.

“Mujeres por favor sean valientes, saquen esas armas internas, no se dejen manipular por ninguna violencia de un hombre, que las intente acosar, que las intente agarrar, que las intente robar su integridad, saquen esa fuerza y luchen”, dice.

“Quiero decirles a todas las mujeres que nunca permiten que pasen por encima de su integridad física y moral y aunque tengan miedo luchen, peleen y defiendan a capa y espada su integridad”, sentencia.

Beberly afirma que no puede dar información acerca del proceso penal si continuará alguna investigación contra el conductor.

Además, dio las gracias a todas las personas que estuvieron apoyándola y al eco que tuvo su caso.

“Mi papá, mis tíos, me dieron fuerza al platicarme todo el impacto que mi caso estaba causando en Tierra Blanca, Puebla y a nivel nacional y es ahí donde comprendí que siempre se debe de luchar”, asegura.

También quiso agradecer a las mujeres que se encontró en el penal, pues afirma que tuvo una sororidad que no se esperaba, ya que le ofrecieron comida, agua y sobre todo su apoyo.

“Al momento que me introdujeron en la parte donde estaban las mujeres, me vieron en una mesita larga donde se encontraban unas chicas y las cuales voy a hacer de reconocimiento de ellas que me extendieron su mano, me hicieron sentir confianza plena en ese lugar”, cuenta.

Testigo Púrpura/ El Dictamen

