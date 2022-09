Pese a que en Veracruz fue legalizado la práctica del aborto seguro en julio del 2021, hay desabasto de medicamentos para atender a las mujeres que desean hacer uso de su derecho que les confiere los artículos 149, 150, y 151 de la Constitución de Veracruz, denunciaron las mujeres integrantes de la marcha feminista del 28S.

La marcha de mujeres para conmemorar el Día Internacional por el Derecho al Aborto, culminó en la calle Enríquez frente a palacio de gobierno y un pequeño espacio de la plaza Sebastián Lerdo.

En la tarde del 28 septiembre del 2021, las mujeres también protestaron por las desapariciones y feminicidios en la entidad veracruzana y el difícil acceso a la justicia.

Mujeres exigen desestigmatizar el aborto en Veracruz

La exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) e integrante de la Red de Mujeres Feministas en Veracruz, Yadira Hidalgo González, leyó el pronunciamiento para exigir medicamento en clínicas y hospitales que ayuden a hacer posible la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“A un año y dos meses de este logro, nos pronunciamos por los siguientes aspectos de primer orden, porque haya medicamento mifepristona y misoprostol suficiente en cada uno de los hospitales para la atención de calidad para las veracruzanas”, expuso.

El comunicado también exige que el personal médico no intente cambiar la decisión de las niñas, adolescentes y mujeres adultas que desean hacer uso de su derecho al ILE, el cual según la ley, deber ser legal, seguro y gratuito en las clínicas y hospitales del sector Salud, hasta antes de los 3 meses de embarazo.

“Para que haya personal médico no objetor de conciencias en todos los hospitales de la entidad para que las mujeres sean atendidas, sin esperas ni demoras, para que todas las instancias del sector salud atiendan a las mujeres derecho habientes y no derecho habientes en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, para que no haya negativas por parte de instancias de Salud federal y brindar el servicio en los estados donde ya es legal el embarazo hasta la semana número 12”.

Exigieron que los funcionarios públicos quiten el estigma del ILE.

“Para avanzar en la desestigmatización del aborto en la sociedad veracruzana y reflexionar en este tema en su sentido de justicia social, autonomía reproductiva y de defensa de derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

La despenalización del aborto tiene logro histórico desde 1980 en Veracruz, el cual fue posible con la sociedad civil organizada, con actoras claves que desde una posición feminista junto con el esfuerzo de ciudadanas impulsaron cambios en el Poder Legislativo y Ejecutivo, señalaron.

La marcha de mujeres para conmemorar el Día Internacional por el Derecho al Aborto, inició a las 15:30 horas de este miércoles 28 de septiembre, con música y organizadas por contingentes.

En las banquetas de la avenida Manuel Ávila Camacho, el gobierno de Veracruz mandó policías antimotines que han formado una valla que llega al centro de Xalapa.

Las mujeres hicieron una parada en el monumento a la madre ubicado en esta misma avenida.

Algunas de ellas iban vestidas con ropa color negra y cubiertas de la cara, otras más llevaban cartulinas en sus manos para protestar por Feminicidios y desapariciones.

