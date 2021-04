Mujeres en Veracruz rechazan candidaturas por amenazas: RSP

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Antonio Lagunes Toral, afirmó que hay mujeres de la entidad que han decidido no participar como candidatas en el proceso electoral por amenazas.

Señaló que esta situación no sólo se ha presentado en el instituto político que dirige, sino también en otros partidos, lo que a su vez impediría postular candidatos en los 212 municipios.

“Tenemos presencia en todo el estado, pero tú bien sabes que por lo de la paridad las mujeres a veces no quieren participar y se nos hace muy difícil porque la carga ante el OPLE es una mujer un hombre, entonces aunque tú tengas los 106 hombres si no tienes las 106 mujeres simplemente no las puedes cargar.

Entonces estamos viendo que a lo mejor se queden entre 10, 12 o 15 municipios fuera derivado de que en algunos municipios las mujeres no quieren participar porque se sienten amenazadas o con miedo más que todo. Es un problema yo creo no sólo de Redes Progresistas, he escuchado que otros partidos están peor que no cumplen con los 212 municipios”, expresó.

Te puede interesar:

Lagunes Toral confirmó que para la diputación federal sí registraron a 20 candidatos y adelantó que también estarán los 30 para diputación local.

Sin embargo, reconoció que en Minatitlán quien se perfilaba para la candidatura a la diputación federal se retiró de la contienda por amenazas.

En el caso de Xalapa, precisó, que no se ha definido debido a la falta de acuerdos con la militancia y la variedad de perfiles.

“En el tema de Xalapa es porque hace unos días había un acuerdo y nuestro perfil con varios grupos que era Enrique. Al llegar Elizabeth Morales quieren el tema de una mujer. Realmente estamos en diálogo sobre si va a ir hombre o mujer, estamos en eso platicando”, manifestó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen