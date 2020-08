Mueren seis jueces en Veracruz por COVID-19 acusan de incumplimiento sanitario

Mueren seis jueces en Veracruz por COVID-19 y magistradas señalan al Poder Judicial del Estado de incumplir protocolo sanitario.

Según Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga, en el Poder no se aplicó la Prevención de Contagios por coronavirus.

Flores Saviaga agregó que seis jueces murieron por el virus y que hay varios contagios en oficinas y juzgados.

“Ha habido decesos, como seis jueces en todo el Estado y empleados vulnerables principalmente, ya grandes”, señaló la magistrada.

Asimismo, Castañeda Palmeros aseguró que la presidenta de dicho Poder, Sofía Martínez Huerta, no propicia el cumplimiento del uso obligatorio del cubrebocas para entrar al recinto, la restricción de la población vulnerable y la prohibición de la entrada a personas con temperatura arriba de 37.5 grados.

“No se ha cumplido, no se ha hecho ninguna acción de protocolos; no hay nada, ni siquiera tapetes, yo mandé a comprar unas jergas de mi sueldo y mandé a comprar cloro para que si quiera se puedan limpiar los zapatos pero eso no me corresponde a mí”, afirmó la también magistrada.

Asimismo, fueron enfáticas en que ha habido brotes de COVID-19 entre trabajadores de guardia.

