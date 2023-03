Muere Yolanda Cecilia Castañeda, magistrada en retiro del Poder Judicial de Veracruz

Este miércoles se informó sobre el fallecimiento de la magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, por complicaciones de salud.

En agosto de 2021 la magistrada fue notificada sobre la imposición del retiro forzoso tras haber cumplido 70 años de edad, y acusó que el Congreso local había determinado que su nombramiento era inamovible, por lo cual aseguró que el Poder Judicial violó sus derechos.

Castañeda Palmeros buscó en al menos tres ocasiones presidir el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura en Veracruz; era una acérrima defensora de que se debía promover la carrera judicial y no imposiciones en este poder.

Su frase de “cualquier pendejo puede ser magistrado”, se hizo célebre.

Previo a su retiró forzoso, Castañeda Palmeros se inconformó por el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como magistrada presidenta; ella fue parte de quienes afirmaron que no contaba con la experiencia para asumir al cargo y que incluso no la conocía.

En ese proceso los magistrados le dieron cinco votos a Martínez Huerta y tres a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien por tercera vez se propuso para la titularidad de este organismo de impartición de justicia.

Tras la elección, Castañeda Palmeros la señaló en varias ocasiones por no defender la autonomía del Poder Judicial de Veracruz; junto con la ahora ex magistrada Concepción Flores Saviaga señalaron que impuso a familiares al interior del Poder Judicial y de no promover la inconstitucionalidad del retiro forzoso a los magistrados.

En julio de 2020, inició una disputa interna en el Tribunal Superior de Justicia que generó que en octubre Sofía Martínez Huerta fuera removida del cargo y en su lugar fuera nombrada la magistrada Inés Romero Cruz, con el apoyo de Yolanda Cecilia Castañeda y Concepción Flores Saviaga, que eventualmente fueron obligadas al retiro forzoso.

La ex magistrada era doctora en derecho por la Universidad de Xalapa; maestra en derecho privado con excelencia académica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ingresó al servicio público el 10 de enero de 1972 como oficial “A” escribiente del juzgado primero de primera instancia de Xalapa y en 1993 fue nombrada magistrada supernumeraria del TSJ.

Entre sus logros se cuenta el premio nacional al métrico judicial otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial.

