Movimiento pro cannabis protesta afuera de la Secretaría de Salud

Los integrantes del movimiento piden a la Secretaría de Salud de Veracruz transparencia y agilización en el trámite de los lineamientos para los consumidores

Xalapa, Ver.- Afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, en Xalapa, protestaron integrantes del Colectivo Cannábico Interdiciplinario Mexicano para exigir transparencia y agilización en el trámite de los lineamientos para que los consumidores accedan a los permisos correspondientes.

Durante la mañana de este miércoles, los quejosos montaron un módulo informativo en el acceso principal a las oficinas de la dependencia estatal, ubicadas sobre la calle Soconusco de la colonia Aguacatal.

Allí colocaron pancartas con los mensajes: “De qué me sirve la legalidad, si con su registro me van a vulnerar”, “Si mi mamá sabe, ¡no me quiero esconder!”, “registro sin prejuicios”, entre otros en color verde.

María Fernanda Alpizar Rodríguez, representante del Colectivo Cannábico, reprochó que tanto ella como los consumidores de esta planta están en contra de que autoridades e instituciones les exijan datos personales para obtener autorizaciones de uso.

La entrevistada recalcó que el entregarles información personal dará pie a que sean acosados o hasta investigados.

“A la hora y en el momento en que ellos lo decidan, con el uso de nuestros datos, no sabemos en manos de quién puedan llegar a caer, entonces es lo que se pide: protección de nuestros datos personas y de nuestra privacidad”, insistió en entrevista.

La bióloga consideró que el registro ha sido ejercido por el gobierno para tener el control, al tratarse de una sustancia catalogada como psicoactiva.

Los inconformes y manifestantes firmaron un documento que entregarían a Bartolo Avendaño Borromeo, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. FOTO: Arantxa Arcos

Alpizar Rodríguez refirió que tampoco han sido informados sobre la fecha en que serán otorgados los permisos para el uso lúdico y recreativo de la marihuana.

“Se dice que deben tener control, registro e información para brindarnos, pero eso se puede hacer a través de las asociaciones civiles que trabajan en pro de la difusión de estas situaciones relacionadas a la planta”, continuó.

La entrevistada recordó que, en anteriores ocasiones, los permisos eran solicitados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, al ser negados, existía la posibilidad de tramitar un amparo.

Movimiento pro cannabis protesta afuera de la Secretaría de Salud

Este proceso de amparo ya no existirá debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró “inconstitucional” que la Ley General de Salud limitara el uso lúdico y recreativo de la marihuana.

En la protesta de este miércoles, los inconformes y manifestantes firmaron un documento que entregarían a Bartolo Avendaño Borromeo, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.