Motociclistas de Xalapa exhiben abusos en su contra por parte de la SSP

Los motociclistas realizaron una manifestación por calles de Xalapa hasta la Torre de la SSP, donde pidieron un alto a los supuestos abusos en su contra

Xalapa, Ver.- Motociclistas repartidores hicieron una caravana en la capital del estado para exigir el cede de los presuntos abusos policiacos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los manifestantes se instalaron frente a Palacio de Gobierno en Xalapa.

Uno de los quejosos relató que hace tres días fue detenido sin aparente motivo por los servidores públicos sobre la calle Doctor Rafael Lucio, casi esquina con la avenida 20 de Noviembre. Allí, fue esposado y sometido por los uniformados quienes le retiraron su equipo telefónico para borrar los videos que había filmado de su detención y agresión.

“Llegaron prepotentes y dijeron que ‘por sus huevos’ me llevaban detenido, me metieron el gancho, empieza a jalonearme, sus compañeros me someten. Me borraron todo, inclusive, me robaron la memoria interna, de mi teléfono”, relató.

La manifestación siguió hasta las instalaciones del Cuartel Heriberto Jara Corona.

La experiencia de este repartidor que por seguridad prefirió omitir su nombre, se replica en los integrantes de unas 15 agrupaciones que brindan servicio de repartición en motocicletas en Xalapa.

Todos comentaron que han sido víctimas de agresiones físicas, robos y detenciones arbitrarias por parte de los policías estatales.

Además, los inconformes señalan que los policías operan en contubernio con las concesionarias de grúas, para el trasladado de unidades al corralón y así recaudar fondos para ambas partes.

Los quejosos se concentraron la mañana de este viernes sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, cerca de las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para posteriormente avanzar en sus vehículos de trabajo hacia las avenidas Xalapa y Manuel Ávila Camacho, con dirección al centro de la ciudad.

Motociclistas de Xalapa exhiben abusos en su contra por parte de la SSP

Al llegar a este último punto, se estacionaron y protestaron en las afueras de la Torre de SSP, a un costado de Palacio de Gobierno, donde gritaron consignas y algunos motociclistas contaron más experiencias de abuso policiaco.

