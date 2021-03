Mortandad de peces en San Rafael podría ser culpa de empresas cítricas

Por: Alejandro Ávila

San Rafael, Ver.- La mortandad de peces que se dio el pasado lunes en el Río Bobos, a la altura de la localidad de Paso Largo en el municipio de San Rafael, podría ser culpa de la empresas cítricas de la zona; por lo que solicitan la intervención de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), ya que es la que da los permisos para las descargas en los afluentes de agua.

Abraham Bautista Galindo, director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de San Rafael, explicó que en esta ocasión hubo muerte de camarón y algunas huevinas, aunque en otros años han sufrido la muerte de otras especies marinas, siempre entre los meses de febrero, marzo y abril.

“En la cuenca media del Río Bobos hay asentadas tres empresas procesadoras de jugo, de nombre CITREX, CITRUSPER y CITROFRUT, la última que te mencionó está asentada en el municipio de San Rafael, año con año sucede lo mismo lo que es en el mes de febrero, marzo y abril, es cuando está la zafra naranja a todo lo que da, al cien por ciento, y aprovechan antes de irse de vacaciones de lavar su equipo de trabajo con sosa caustica o con jabones que esto ocasiona mortandad de peces acuaticas”, subrayó.

Han presentado denuncias

El funcionario municipal, expuso todos los años, cuando este ecocidio sucede se han presentado denuncias ante la PROFEPA, PMA, SEDEMA y CONAGUA, sin recibir una respuesta favorable.

Incluso, detalló que se han llevado muestras de los peces muertos a la PMA y los terceros acreditados, que son biólogos de la UNAM, para que determinen con certeza la causa de muerte.

“Le he pedido a las autoridades estatales y federales que estén monitoreando en esas fechas que menciono, lo que es febrero, marzo y abril, y siempre llevamos batallando, casi aproximadamente 20 años y no se ha dado con los responsables, y la gente, el sector pesquero sobre todo, se ve afectado en su economía, ya que no pueden llevar el sustento a sus familias, la gente está muy molesta”, resaltó.

En esta ocasión, la mortandad de peces se extendió hasta la localidad de Paso Largo en el municipio de Martínez de la Torre.

“Hay una descarga de un arroyo que se llama El Diamante, que viene de Martínez de la Torre, supuestamente de CITREX, y que desemboca en el Río El Brinco del Tigre y a la vez al Río Bobos, y realmente es muy lamentable que en estas fechas antes de llegar a Semana Santa, donde los habitantes o vecinos de las localidades visitan los cuerpos de agua para refrescarse y casi año con año sucede lo mismo”, lamentó.

