Morena y PT deben dialogar para evitar impugnación de la coalición

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, llamó al Morena para que dialoguen y de esa manera se evite que Gonzalo Vicencio impugne la coalición.

En entrevista, indicó que después de más de 10 días de negociaciones a nivel nacional, le entregaron el convenio a Esteban Ramírez Zepeta.

“Yo no sé en calidad de qué, pero mínimo de representante, entonces fuimos directamente al OPLE a entregarlo. Lo entregó PT, Morena y el Verde”, resaltó.

Incluso dijo que le preguntó a Gonzalo Vicencio Flores por qué no estuvo presente en las negociaciones nacionales y su respuesta fue que no había sido invitado.

“Yo ahí no me meto, qué puedo hacer como dirigente del PT. La legalidad para mí es el proceso que se hizo. Ya en términos internos, de ellos, desconozco. (No teme que impugne), lo puede intentar, está en todo su derecho”, señaló.

Aseveró que Gonzalo Vicencio tiene todo el derecho de impugnar, pero recalcó que la mesa de negociación a nivel nacional, de los tres partidos fue legal.

Aclaró que todavía no quedan totalmente definidos los municipios y distritos que encabezarán cada uno de los integrantes de la coalición.

Por eso, insistió en que los morenos dialoguen y se pongan de acuerdo, toda vez que es muy difícil llegar a acuerdos así.

“Todo se impugna, yo voy a invitarlos a efecto de que dialoguen, porque si a mí me preguntan, yo estuve en la mesa nacional, mandatada por el nacional, nuestros dirigentes nacionales mandataron ahí a los que estaban operando.

Entonces yo veo que le hacen entrega a Esteban, había diputados, la secretaria general de Morena, yo no vi nada malo, simplemente no vi a Gonzalo. No sé si traigan diferencias de patria o muerte”, expresó.

Abundó que Gonzalo Vicencio es su amigo y le deseó que dialoguen y saquen humo blanco, pero en términos jurídicos, desde su punto de vista todo está bien.

