Monreal le contesta al gobernador que no es defensor de delincuentes sino del estado de derecho

De nueva cuenta el senador de la República Ricardo Monreal estuvo en el Reclusorio de Pacho Viejo de Veracruz para señalar que la liberación de los 6 jóvenes inocentes que estuvieron encarcelados 4 meses es una luz en el camino y al mismo tiempo le contestó fina y respetuosamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en este contexto: “Yo no defiendo delincuentes, defiendo el estado de derecho, defiendo los principios constitucionales”.

Luego de dar a conocer que envió un exhorto al Congreso del estado para que se derogue la ley de delito de ultrajes a la autoridad y sean liberadas los hombres, mujeres y líderes políticos, para lo cual se comprometió a luchar con su fuerza política como Senador de la República para que ocurra a la brevedad posible, dijo que por cierto en esta agenda nunca se refirió al gobierno del estado sino a la justicia local omisa y mediocre.

Añadió “No señor gobernador, yo no defiendo delincuentes, defiendo el estado de derecho, defiendo los principios constitucionales, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas que siempre son injustas.

“Usted debe ser cuidadoso con lo que hace y pronuncia porque su investidura no le permite convertirse en juzgados y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal. Cuando una persona, recuérdelo, concentra poderes se acerca a la tiranía.

Textualmente expresó “No ciudadano gobernador no coincido con su expresión, no se la acepto, soy un hombre recto y un servidor público consciente, no formo parte de su corte de aplaudidores, le hago una sugerencia muy respetuosa que quienes lo rodean y asesoran no actúen sin freno y se haga aconsejar de abogados y abogadas que aquí en Veracruz sobran o por hombres y Mujeres honorables que esta tierra extraordinaria está llena.

Aquí estoy dijo en sus redes sociales, he presentado el exhorto, me encuentro en Veracruz y hasta quizá vaya a La Parroquia o al centro a caminar por esta bella ciudad.

Animo tenemos que estar juntos para poder derogar esta y otras ominosos tipos penales y que la gente pueda ser libre y pueda estar tranquila viviendo aquí en Veracruz.

Invitó a ver en su página web el exhorto al Congreso del estado de Veracruz para que derogue la ley de ultrajes a la autoridad y reitero su confianza en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie a la brevedad por estos casos.

