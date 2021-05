Monreal, en contra de que se haya quitado candidatura a Miguel Yunes

El senador Ricardo Monreal opinó de la resolución del Tribunal Electoral del Estado tras quitarle la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez

Por Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver.- El senador de Morena Ricardo Monreal dijo no estar de acuerdo con que se haya bajado de la contienda al candidato a la alcaldía de Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez.

Reconoció que no conocía a fondo el tema, pero sabe que fue una decisión del Tribunal Electoral del Estado y, en ese sentido, lo respeta.

En entrevista en una universidad privada, informó que en la fracción legislativa de Morena en el Senado no han tratado la solicitud que haría su homóloga Indira Rosales respecto de la destitución del magistrado del TEV Eduardo Sigala, porque consideró que “no conviene polarizar más a Veracruz”.

No vamos a obstaculizar iniciativa de Indira Rosales

Calificó a Rosales de ser una legisladora muy inteligente a la que le tiene respeto y afecto, por lo que seguramente presentará dicha iniciativa en su momento “y no la vamos a obstaculizar”.

“En el grupo parlamentario tomaremos la decisión si acompañamos o no ese tipo de denuncias, yo no quiero polarizar más el ambiente político en el país, más bien, opto por la conciliación, que no haya violencia”, subrayó.

Sostuvo que no es correcto y no está de acuerdo en que se ejerza persecución judicial con fines políticos.

“Si estuve en contra de que se le quitara el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón, ¿por qué ahora voy a cambiar mi opinión si se trata de un adversario político”, cuestionó.

Consideró que la gente debe decidir y no eliminar a la mala a nadie porque en procesos democráticos y procesos limpios nunca es bueno usar a las instituciones contra los adversarios políticos porque eso tarde que temprano se revierte.

El legislador de Morena llamó a la conciliación, a la unidad, al respeto a la ley, así como que la gente decida de manera libre en las urnas, pues es la única manera de profundizar en la democracia.

Aseveró que Morena no puede revivir los viejos estilos del PRI y del PAN, se debe respetar a la gente y afirmó que el presidente ha cumplido con creces, es un buen presidente de la República.

