Minimiza Gobernador señalamientos contra Guardia Nacional

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que haya algún caso de extorsión o extorsiones por parte de la Guardia Nacional en contra de los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

“Averiguamos y no sucedió como lo narran, no fue así, pero lo que sí tenemos que hacer es estar en comunicación para que no suceda. Es bueno que ellos nos adviertan, que podrían sufrir ese tipo de acción y que nos lo digan”, manifestó.

En conferencia de prensa, dijo que tras la protesta iniciada este lunes en el bulevar Xalapa-Banderilla, se presentó un vídeo que ya fue analizado y no es verdad que fueron objeto de una extorsión.

El Ejecutivo adelantó que en unos tres días darán a conocer la detención de una banda delictiva dedicada al asalto al transporte de carga.

“Los agarramos con las manos en la masa y una vez que avance la investigación lo vamos a dar a conocer”, indicó.

En ese sentido, refirió que los operativos en carreteras se tienen que hacer de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional.

Afirmó que a todos les conviene que los miembros de la AMOTAC tengan todos sus papeles en regla por si hay algún elemento de la Guardia Nacional les quiera pedir una mordida y es que no descartó que esto se pueda presentar.

García Jiménez aseveró que los transportistas tienen que ayudar a los gobiernos para dar con los asaltantes, pero también tener sus papeles en orden.

“No hubo, no hubo (extorsión) ya lo analizamos, hay hasta un vídeo, no fue así, pero no lo descartemos, tiene que haber este vínculo en prevención, porque pudiera suceder, porque pues ha pasado, pero no es un caso generalizado y no hay complicidad de la autoridad”, sostuvo.

