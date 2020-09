Militarización del puerto provocará pérdida del 30% de empleos de la Marina Mercante

Pese a que expertos han advertido del riesgo que se corre al militarizar los puertos, y darle mayores facultades a las Fuerzas Armadas y retirarle la facultad de control a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); el inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Antonio Rodríguez Fritz, advirtió de la grave pérdida de empleos que registrará el sector de la Marina Mercante.

El entrevistado aseguró que algunos estudios indican que, de 16 mil empleos directos que genera la marina mercante, por lo menos el 30% se perderán por la militarización de los puertos.

“No solamente suplida por los marinos, lo aberrante de esta iniciativa es que los civiles pasarían a estar supeditados a los militares. Entonces a los que nosotros les pagamos con nuestros impuestos para protegernos; acabaran dando órdenes y quedándose con la industria más importante para todo el comercio exterior de México”, comentó.

En rueda de prensa, Rodríguez Fritz, no descartó que en breve nuestro país se enfrente a un posible golpe militar, muy similar a los ocurridos en otros países. Esto debido por la militarización de otros sectores productivos y de gobierno.

“Esta iniciativa de ley sigue la misma línea de otros golpes militares en América Latina, en Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia. Los invito a que analicen lo que pasó en Bolivia, cuando sale Evo Morales. Simplemente la fuerza armada dice ‘ya no vamos a proteger a nadie de su partido’; cuando comienzan grupos políticos contrario a atacar familiares y políticos del gobierno, de los que la fuerza armada dijo que ya no podían defenderlos. Acaban renunciando todos, es eso lo que no queremos para México”, comentó.

Cabe hacer mención que la discusión del dictamen impulsado por la diputada de Morena, Juanita Guerra, ayer miércoles regresó a comisiones y tendrá que volver a ser votada en San Lázaro, donde no se descarta que, aún con los errores administrativos que tiene, sea aprobada por los diputados de Morena, que son mayoría en la Cámara de Diputados.

Con esta discusión se busca derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos para dar el control de la Marina Mercante a la Secretaría de Marina.

Está apoyada sobre todo por diputados federales veracruzanos como Mario Delgado, Julio Carranza, Ricardo Exsome Zapata, que están votando en contra de México y Veracruz.

“Son unos desvergonzados; porque cuando pidieron la ayuda de Veracruz nunca dijeron que iban a militarizar nuestra industria y nunca nos dijeron que nos iban a robar empleos”, concluyó.

