Migrantes envían 2 mil mmdp de remesas a Veracruz

Veracruz recibió 489.9 millones de dólares en remesas en marzo de este año, lo que equivale a casi 8 mil millones de pesos, según los datos del Banco Nacional de México, la cifra va en aumento en comparación con el año anterior.

Sólo en 2021 los migrantes enviaron más de 2 mil millones de dólares a Veracruz, la estimaciones de la dirección de atención de migrantes es que en Estados Unidos viven 850 mil veracruzanos y el fenómeno no ha parado.

La cifra es equivalente al presupuesto anual destinado por el gobierno federal para 212 municipios en Veracruz. La reciente noticia de seis veracruzanos muertos por asfixia en un tráiler abandonado en Texas evidenció la situación.

El agente municipal de San Marcos en Naolinco de donde salieron tres jóvenes informó que en un año 30 jóvenes se habían ido a Estados Unidos con el sueño de mejorar su vida.

Entrevistado por AVC Noticias, el investigador y economista Rafael Vela Martínez coincidió en señalar que el fenómeno de migración no se frenará, pues en Veracruz no hay apoyo al campo, a las pequeñas y medianas empresas, y el gobierno se ha negado a impulsar ciudades industriales.

El investigador de la Universidad Veracruzana expuso que a raíz de la pandemia, Veracruz ha perdido más de 100 mil empleos, entre formales e informales, y no se han implementado políticas públicas para reactivarlos o garantizar un ingreso para esas familias.

Ante ese escenario local, dijo Vela Martínez, lo único que le queda a los jóvenes y adultos es migrar, incorporarse al comercio informal o terminar en las filas del crimen organizado.

Hace una década, recordó, los municipios rurales eran los expulsores de mano de obra, la cifra no superaba las 70 demarcaciones, sin embargo, en la actualidad los 212 municipios expulsan a los ciudadanos y ahora emigran jóvenes con formación profesional que no encuentran empleos bien remunerados.

Este lunes 11 de julio el partido Acción Nacional denunció que en 2020 migraron más de 36 mil veracruzanos; criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio Cuitláhuac García Jiménez presuman la llegada de remesas como un logro de su administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha agradecido en reiteradas ocasiones la aportación de los migrantes, a quienes califica de “héroes” que sostienen la economía de México.

Desempleo cataliza la migración en Veracruz El economista Rafael Vela Martínez recordó que hace una década Veracruz era la entidad número 13 en expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos.

En la actualidad según la temporada agrícola, la entidad se ubica en el séptimo o noveno lugar. Los estados con mayor migración son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México.

La crisis agrícola que se vive en el Estado, y que se ha agudizado en la última década, sumado al cierre de empresas por la pandemia del virus SARS CoV-2, ubica a la entidad en la posición 30 en recuperación de empleos.

El fenómeno de la migración ha evolucionado, en el año 2010 migraban personas del campo procedentes de municipios rurales, no más de 70 demarcaciones en Veracruz, “la gente quebraba en sus parcelas y solo les quedaba migrar a Estados Unidos.

“Sin embargo, hoy todos los municipios del Estado tienen migrantes en Estados Unidos, y eso se puede corroborar con las remesas que llegan a la entidad”, explicó en entrevista con este medio de comunicación.

Hace falta vinculación en carreras Otro tema que ha influido en la expulsión de mano de obra, incluso, de profesionistas, es la falta de vinculación de las carreras de la Universidad Veracruzana (UV), la academia, las facultades, los centros de investigación y el sector productivo.

Entonces, solo se están produciendo una gran cantidad de universitarios que no podrán tener un empleo bien remunerado y se irán al norte del país o a los Estados Unidos.

“La característica es que la migración en los Estados Unidos no sólo es gente con estudios de educación básica, no, ya tenemos profesionistas que no encuentran empleo en Veracruz y el país”, alertó el especialista.

En lo que va del año, Veracruz acumula 10 mil 500 empleos formales perdidos de marzo a mayo, cuando empezaron a perderse los espacios laborales este 2022.

Además, acumula 29 mil 486 empleos perdidos desde febrero del 2020 a la fecha, más 70 mil espacios informales que se cerraron a consecuencia de la pandemia. Esos datos, calculó, han generado la pérdida de más de 100 mil empleos en Veracruz.

“Estamos en el antepenúltimo lugar de los estados que menos han generado empleo, para recuperar los perdidos, es por eso que la gente está migrando, porque no hay empleo”, planteó.

