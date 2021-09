Xalapa, Ver.- Zulma y Frida, de 12 y 17 años respectivamente, son dos de las doce menores de edad que este martes 14 de septiembre recibieron la primera dosis anticovid en el municipio de Banderilla.

Este grupo de niños estuvo acompañado de sus padres y tutores que, con antelación, tramitaron amparos para ser acreedores a una dosis inicial de la farmaceútica Pfizer. Esto en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número V, con sede en Banderilla, municipio conurbado con la capital del estado.

“Me siento aliviada, ha sido un proceso y me he tenido que realizar demasiados estudios para poder llegar a este momento. Me tranquiliza bastante porque ya se acerca el momento donde voy a regresar a la escuela, donde estaré más vulnerable”, expresó Frida.

La menor de edad que recibió la dosis anticovid dio entrevista por autorización de su madre, quien la acompañó en todo momento desde que iniciaron el trámite legal para recibir y aplicarle la dosis, siendo de las primeras menores de edad en Veracruz.

Ante ello, la menor de 17 años pidió a las autoridades de salud y estatales que tengan en consideración a su sector de población para prevenir contagios en los siguientes meses.

“Les pediría que tengan más consideración, hay muchos aspectos que no se toman en cuenta. Por ser menores de edad dicen que no somos vulnerables como los adultos”, externó.

Muchos niños promovieron el amparo

En la puerta principal de la jurisdicción sanitaria esperaron ser nombrados para ingresar a las instalaciones y esperar las primeras reacciones a la inoculación del fármaco.

En la espera, se observaron más menores de diversas partes de la entidad veracruzana, además de padres, tutores y abogados, como Janeth Yadira Rodríguez Acosta, abogada en Poza Rica.

Ella relató que se organizó con otros colegas para coadyuvar en el trámite de amparos de forma gratuita a todos aquellos que requieran la dosis por padecer alguna enfermedad que los considere de alto riesgo, así como ser menores de edad.

“No les cuesta un solo centavo, es por eso que la gente se está acercando a nosotros. Ella es de Poza Rica (menor que acompañaba) pero llegando aquí a Xalapa nos están informando que también muchos niños promovieron el amparo. Aquí no sé si sea gratuito, pero en Poza Rica sí”, dijo.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

