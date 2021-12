Menor de 3 años en Perote lucha contra la leucemia

La vida de Édgar Tadeo Velázquez Marín, de tres años, corre peligro al carecer de plaquetas para seguir combatiendo la leucemia que padece.

El menor es originario del municipio de Perote y lleva varios meses internado en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, en la ciudad de Xalapa.

El cáncer que padece está en un grado avanzado, según el diagnóstico de los mismos médicos especialistas que le solicitan plaquetas.

Sus familiares denunciaron que el personal del Cecan ha condicionado plaquetas a los menores que padecen dicha enfermedad.

“Necesitamos muchos donadores de plaquetas y cómo Tadeo ya debe 25 donadores de plaquetas, ya no tan fácil me las prestan, solamente me prestan para que se aliviane y ya. No tenemos dinero para estar pagando a un donador”, expresaron.

Tadeo necesita plaquetas diariamente; sin embargo, en el banco de sangre argumentan a los familiares que no hay y que requieren, de manera forzosa, de donantes.

“A veces me prestan plaquetas porque hay en el banco de sangre, pero a veces no hay, por ejemplo, ayer y hoy (jueves y viernes) no hubo, necesitan donadores a fuerza”, comentaron.

Sus padres están muy preocupados por la salud de Tadeo, quien apenas a sus tres años lucha contra el cáncer en los tejidos que conforman la sangre.

Por tal motivo, pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga, mejore la atención médica y se salve la vida de Tadeo.

