Menor de 15 años dio a luz a un lado de la carretera Coatepec, exhortan a que presente queja ante CEDH

Es urgente y prioritaria la intervención de la Procuraduría municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipal en el caso de la menor de 15 años que dio a luz a un costado de la carretera Coatepec- Xalapa, luego de que un taxista la obligó a descender del vehículo y que los hospitales de la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (SESVER) le negaran la atención, expuso la Asociación Civil, Equifonía.

A través de un comunicado en redes sociales, Equifonía integrado por las abogadas Aracely González Saavedra y Adriana Fuentes Manzo exhortaron a la familia -de la menor de edad de 15 años, de iniciales J.A.O, quien tuvo un parto extrahospitalario – a que presente una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por probables hechos violatorios de los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida de la adolescente.

Con el lema “Protejamos a las niñas y adolescentes”, las abogadas hicieron un pronunciamiento por el caso de la menor de edad que fue difundido a través de redes sociales y diversos medios de comunicación.

Equifonía señala que el embarazo adolescente, que comprende entre los 15 y los 19 años, supone hasta cuatro veces más riesgo de sufrir complicaciones a la salud y a la vida en comparación con los embarazos en mujeres en edad adulta.

Las defensoras de los derechos de menores de edad resaltaron que “El embarazo adolescente es una grave problemática en México”.

Al citar las cifras, refieren que, en Veracruz, tan solo en el año 2022 hubo 15 mil 050 nacimientos en adolescentes entre los 15 y 19 años, esto según datos de la Dirección General de Información en Salud. SSA.

“Veracruz ha ocupado los primeros lugares en los últimos 10 años, por tanto, las Instituciones Públicas de Salud tendrían que contar con medidas específicas para la atención de estos casos”.

También, Equifonía hizo un llamado a los Medio de comunicación que publicaron el nombre completo de la menor de edad, lo cual violó su derecho a la privacidad.

“Nos parece preocupante que en las notas de prensa se difunda el nombre completo de la adolescente puesto que es una menor de edad y son datos sensibles; el manejo de la información debe ser siempre respetando su derecho a la privacidad y garantizando su interés superior”.

Además, señala que es “preocupante” que la respuesta oficial de los Servicios de Salud de Veracruz responsabilice a la adolescente y a sus acompañantes, de no haber recibido la atención médica el sábado.

Equifonía resalta que SESVER debe comprometerse a realizar una investigación a profundidad y saber por qué motivos no hubo atención médica para la niña el sábado que acudió a dos hospitales, con dolores de parto.

“Una investigación que le permita mejorar los procesos de atención y actuar de manera contundente ante una probable negativa de servicios, lo cual supone un grave error por parte del personal médico”.

Además, las abogadas piden al gobierno del estado investigar el conductor del taxi y el concesionario de las placas para que reciban una sanción, luego de que negaron un servicio y obligó a la niña y sus acompañantes descender del automóvil lo que ocasionó que diera a luz en medio de la maleza.

“Es importante recordar que los taxis son concesiones que otorga el Gobierno del estado, por lo tanto, es considerado un servicio público. El conductor, al bajarlas de su unidad antes de llegar a su destino, incrementó el riesgo al que ya estaba expuesta esta adolescente. El taxista tendría que ser sancionado por parte de las instituciones respectivas”, finaliza el comunicado.

Cabe mencionar que el domingo 16 de abril del 2023, una menor de 15 años, tuvo labor de parto entre el zacate a un costado de la carretera Coatepec- Xalapa, luego de que el conductor del taxi en el que viajaba para ser atendida en un hospital, la obligó a bajarse.

La adolescente era acompañada por dos mujeres adultas, que le ayudaron a acostarse encima del pasto y ahí dio a luz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas del domingo, cuando la menor intentaba por cuarta ocasión que la atendieran en los hospitales de Xalapa, después de que el sábado, en dos hospitales de la secretaría de Salud de Veracruz la devolvieron a su casa porque no había camas disponibles para atenderla.

Una de las mujeres adultas que acompañaban a la menor de edad, Leonorilda Mendoza Arellano explicó que el sábado habían acudido al Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón” en el centro de Xalapa, pero en la recepción y el área de urgencias les informaron que no había personal médico para atenderla, y le sugirieron que se fuera a su casa.

Debido a que la adolescente tenía dolores de parto, el mismo sábado la trasladaron al Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines en esta ciudad para que la atendieran los médicos, sin embargo, en el área de urgencias le informaron que no había camas.

“Que no había cama y no había médico y bueno, la teníamos aquí en la vereda y con frío y sangrando, porque ya estaba sangrando y bueno, cuando llegó a su casa, la fuente se rompió y ahora la trajimos para ver si ya la atienden, pero no pudieron llegar”, refirió.

En la mañana de este domingo 16 de abril, la menor de edad comenzó con más sangrado y aprontaron los dolores del parto, así que tomaron un taxi para llegar a Xalapa, y a la altura de la localidad de Paso Ladrillo, el conductor las obligó a abandonar la unidad porque no quería que la niña tuviera al bebé dentro del vehículo.

Con información de AVC Noticias.

