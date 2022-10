Me veía mi pecho y me daba pena conmigo misma: Teresa Juárez, sobreviviente del cáncer de mama

Se tiene uno que atender y echarle ganas porque la vida nada más es una y es corta. Hay que echarle ganas y si tu pareja realmente te quiere, va a estar contigo, afirmó en entrevista para El Dictamen, la señora Teresa Juárez Hernández, sobreviviente del cáncer de mama.

La paciente oriunda de la comunidad de Cuyucuenda, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, aseguró que su vida dio un giro total al enterarse que tenía cáncer de mama y, aunque todo se derrumbó dentro de ella, se armó de valor y hoy es una luchadora de esta enfermedad.

“Sí cambió. Tú como mujer, te quitan tu pecho y te sientes mal, dices: no, no estoy entera (..) Me veía al espejo, me veía mi pecho y me daba pena conmigo misma, yo sola, con mi pareja”, afirma doña Tere.

Madre de cuatro hijas e hijos, considera que el apoyo de la familia es importante porque los lazos deben prevalecer en todo momento, aunque cada integrante tenga ocupaciones, pues esto es vital para hacer frente a la enfermedad con mejor actitud.

En este trance, también tuvo el apoyo de su pareja, quien decidió estar a su lado en esta batalla que de la que, al momento, ha salido victoriosa.

¿Cómo se entera de la aparición del cáncer en su vida?

Te puede interesar:

Actualmente, Teresa Juárez cuenta con 60 años y narró que fue a los 53 cuando se enteró de su diagnóstico de cáncer.

Menciona que todo comenzó con un malestar y punzadas en todo su pecho izquierdo, algo inusual para ella, pues ya no menstruaba desde unos años atrás, lo cual la inquietó, pues cuatro meses antes de que ella percibiera una bolita en su seno, fue que comenzó a sentirse mal de salud.

Por lo que, ante una invitación para asistir a una jornada de mastografía celebrada en la congregación de Piedras Negras, en el mismo municipio, decidió acudir para poder enterarse cuál era el origen de su molestia.

“Ardor, dolorcito y punzadas en mi pecho. Eran punzadas leves, pero sí me causaba tentación porque no me había sentido así. Yo ya no menstruaba en ese tiempo”, explicó en su relato.

La señora Tere detalló que tras la realización de la mastografía, los médicos le hicieron varias pruebas y luego de unas semanas, le dieron a conocer el resultado, el cual, no fue nada alentador, por lo que tuvo que enfrentar su realidad y enterarse de que era víctima del cáncer mamario.

“Me dio para abajo, sentí feo y empecé como a querer llorar (..) Mi mal estaba cerca del pezón izquierdo, seguía sintiendo ese malestar y eran micro calcificaciones”, expuso la entrevistada.

Tras su diagnóstico en noviembre del 2015, fue canalizada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) para su pronta operación, en donde le fue retirado por completo su seno izquierdo.

A la fecha, no ha sido dada de alta por completo, pues cada año debe hacerse un chequeo completo en sus pechos y tórax para detectar cualquier anomalía o alguna metástasis, sin embargo, insiste en que las mujeres deben de auto explorarse, conocer su cuerpo y si notan alguna anormalidad, deben acudir de inmediato al médico de confianza.

Y es que de acuerdo al gobierno de la república, en México, cada dos horas fallece una mexicana por cáncer de mama; además este mal, es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a escala mundial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ