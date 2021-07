-Más de 90 mil jubilados en el país exigen a los bancos que les entreguen el dinero de sus Afores

Por: Luis Ortiz

Más de 90 mil jubilados a nivel nacional están siendo afectados desde el 2015; lo anterior debido a que los bancos no les quieren entregar el dinero de sus Afores.

Alejandro Ramírez Tello, coordinador y enlace nacional, comentó que los bancos se oponen a entregar el dinero, debido a que argumentan que el gobierno federal se los prohibió, ya que supuestamente de ahí pagan las pensiones.

No obstante, Ramírez Tello aclaró que ellos son jubilados y no pensionados, por lo que dicha disposición no tiene razón de ser.

Más de 90 mil jubilados exigen a bancos entrega de sus Afores

Dijo que en el estado de Veracruz hay más de mil 500 afectados, por lo que piden a las autoridades correspondientes que los ayuden con este problema, ya que de lo contrario recurrirán a instancias internacionales.

