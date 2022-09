Más de 200 mil funcionario de Veracruz harán públicas sus declaraciones patrimoniales 

Más de 200 mil funcionario de Veracruz, entre ellos el gobernador Cuitláhuac García, harán públicas sus declaraciones patrimoniales

La contralora general del estado, Mercedes Santoyo Domínguez confirmó que será la semana próxima cuando se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En entrevista, la funcionaria estatal detalló que de acuerdo a los lineamientos que publicó el Sistema Estatal Anticorrupción algunos datos, especialmente los personales, no se podrán difundir en los medios de comunicación.



Minimizó una nota nacional en la que se denunció que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ha hecho pública su declaración patrimonial, en la plataforma Declaver, que fue presentada hace unas semanas, con el argumento que aún no está abierta al público la plataforma que contiene más de 200 mil declaraciones, de igual número de funcionarios del estado.



“Al ser más de 200 mil declaraciones patrimoniales, estamos corriendo pruebas que no vaya a haber ninguna situación que vulnere algún dato, tener la ruta crítica adecuada para que esto sea. De aquí al lunes ya estarán publicadas las declaraciones patrimoniales”.

En ese sentido, mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del comité coordinador, establece los criterios para los datos que serán clasificados para no vulnerar los derechos de los funcionarios, o que los puedan poner en riesgo.



“Hubo un Acuerdo en 2019 del Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Comité Coordinador, en donde se modificaron anexos y dentro de esas modificaciones se pudieron identificar algunos datos que tendrían que ser clasificados, derivado de protección de los datos, del cuidado e integridad de la persona, por salud, seguridad, etc”.



En la declaración patrimonial deberá ser público: sus ingresos netos, bienes muebles de su propiedad, vehículos, bienes inmuebles, inversiones, cuentas bancarias, adeudos, pasivos, préstamos o comodato o su participación en empresas.



Lo que no se puede difundir de su declaración son: datos personales como dirección, CURP y RFC, teléfono, los números de cuenta; estado civil y número de dependientes económicos.

