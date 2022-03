Mariana Ávila, la poeta veracruzana presentará su obra en Francia

Una mujer para quien las letras y la literatura significan todo en la vida, Mariana Ávila García, filósofa, poeta, biógrafa y escritora, orgullosamente veracruzana, trae consigo nuevos logros y los comparte con las y los lectores de El Decano de la Prensa Nacional.

Mariana narra que desde la infancia su abuela Virginia García Báez y su abuelo la conducen al mágico mundo de la literatura y, su primer poema “La Gota” está incluido en su obra “Mujer de Arena y Sal”, cuya primera edición se logró a través de la editora de gobierno del Estado de Veracruz.

Se trata de una serie de poemas para enaltecer la heroicidad, belleza y majestuosidad de Veracruz en el marco de los 500 años de su fundación, obra que ha sido elogiada y reconocida por la comunidad intelectual y de las letras en varias partes del mundo.

“Es cuando me identifico totalmente con mi mar, con este mar que nos nutre todos los días a los veracruzanos. Surge porque se viene la conmemoración de los 500 años de la fundación de Veracruz y una tarde, sentada frente al Malecón, me nace crear un poema al mar, uno que, se incluye en este libro y, el último que contiene el mismo, es el que da título al libro que es el de “Mujer de Arena y Sal, que es un poema que, aun cuando lo leo, lo digo, se me pone la piel “chinita, como decimos los veracruzanos, por esa sensibilidad que llevo a flor de piel y es un homenaje poético a los 500 años de la ciudad de Veracruz, puerto maravilloso”, expresó en entrevista.

Posteriormente, la letrada comentó que, hace tres años, cuando dio a conocer su libro “Mujer de Arena y Sal” que sale con el sello editorial del Congreso de Veracruz en un evento celebrado en ese recinto legislativo, fue invitada por un integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encontraba en el acto, a publicarlo al francés, al italiano y al inglés, en ciudades de Francia, Italia y EEUU, al considerar que este trabajo no solamente homenajeaba a Veracruz y a su historia, sino a los mares y a la naturaleza.

Desafortunadamente, la pandemia por coronavirus frenó estas presentaciones y, el año pasado, le hacen nuevamente la invitación para que se traduzca al menos al francés, por lo que, a través del consulado de Francia en Veracruz, se hace la traducción, la cual estuvo a cargo de un especialista en literatura y poesía, por lo que, en próximos días, su libro “Mujer de Arena y Sal” (Femme de Sable et de Sel) se presentará en las ciudades de Chalón y París, en Francia.

Mariana irá invitada por parte del Instituto Cultural de México en Francia, con sede en París, bajo la dirección del filósofo mexicano René Ceceña, que es de los más antiguos y en donde han pasado grandes escritores de la talla de Octavio Paz y Ricardo Azuela.

Agregó que también se hizo la traducción al italiano, la cual estuvo a cargo de Casa Italia, con sede en el estado y la traducción al inglés se está realizando todavía; así también, explicó que actualmente, se busca el apoyo para poderlo presentar en 2023 la versión italiana del libro, ya que hay invitación para presentarla en la ciudad de Venecia y Florencia en Italia, además de la ciudad de Nuevo York en EEUU.

“Mujer de Arena y Sal” se conforma de 25 poemas en homenaje al puerto de Veracruz, pero también dedicados al mar, lo cual, aplica a todos los mares y puertos del mundo, ya que la poesía y literatura es universal.”

Asimismo, resaltó que en la página 34 de esta obra, se encuentra el poema más extenso denominado “La Verdadera Cruz, el cual, habla de la fundación de esta ciudad y de toda una historia en toda América.

La primera poeta mexicana en el Día Internacional de la Poesía en Francia

Mariana se dijo emocionada, ya que como académica y presidenta nacional de la Academia de Letras y Literatura del Estado de Veracruz de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE 1833), institución de hace 200 años y fundada por el expresidente Valentín Gómez Farías, se convierte en la primera mujer y poeta mexicana en presentarse, en el día internacional de la Poesía en la “ciudad Luz” París, en Francia, sitio que es reconocido como el de mayor auge cultural en el mundo.

Segunda edición al francés, convirtiéndose en la primera poeta mexicana y veracruzana en celebrar el Día Internacional de la Poesía, en la ciudad Luz "París", Francia.

Será condecorada con el “Pakal de Oro” por su trayectoria

Por todo ello, a su regreso, en el mes de abril del año en curso, Mariana Ávila será condecorada con el “Pakal de Oro”, en alta mar en Veracruz, presea que solo se entrega a literatos destacados y de gran y evidente trayectoria, así como a instituciones destacadas en el desarrollo cultural del país.

Aunado a ello, como primicia para El Decano de la Prensa Nacional, la escritora reveló que, además de presentar el libro en París, acudirá a Barcelona, en España, a invitación de la rectora de la Escuela de Música de la Universidad de Xalapa (UX) y de la directora de la Escuela de Música con sede en Barcelona para presentar también su libro.

“Por esta trayectoria me entregan el “Pakal de Oro”, que se entrega cada año a personas destacadas en la literatura y a instituciones que han apoyado y dejado huella para el realce de la literatura en el país (…) Este año me acaban de confirmar que seré la única poeta mexicana y veracruzana que se le entregue el “Pakal de Oro” a la Paz de la Secretaría de Marina”, aseveró la también filósofa.

Reconoció que, el camino no ha sido fácil, pero que siempre realizará con todo su aprecio transmitir emociones y abrir corazones a través de la poesía.

En el marco del día internacional de la Mujer, Mariana invitó a siempre atreverse a soñar, dormidas y despiertas, ya que considera que todo es posible en este mundo a través de la perseverancia.

Cabe mencionar que, Mariana Ávila es autora del Prólogo “La Historia de México en Verso”; y de los libros “Mujer de Arena y Sal” (edición del Congreso del Estado de Veracruz, para conmemorar los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Veracruz), “El sonido del Agua”; su obra ha sido antologada en Antologías Nacionales e internacionales, como “Surco de Letras, 500 Años Veracruz”; y “Carta de Altino”, Venecia, Italia.

Así también, es colaboradora por más de una década de El Universal de México; académica y Presidenta Nacional de la Academia de Letras y Literatura del Estado de Veracruz de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE 1833) y fundadora de la Academia de Letras de la misma Sociedad en Nuestro Estado.

Su residencia se encuentra en el maravilloso Puerto de Veracruz, siendo inspiración de su poesía y donde fundara su abuela materna la Primera Academia de Arte y Literatura.

Es creadora y directora del primer y segundo Internacional de Versos y Estrofas “Veracruz Ciudad de Poetas” de mayo, 2019 y octubre, 2021; además, es creadora y directora del Primer Encuentro Estatal de Escritoras en Lenguas Indígenas del Estado de Veracruz 2021, celebrado en el Tajín, Papantla.

