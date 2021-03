El líder de los 400 Pueblos, Marco del Ángel, lanzó de nueva cuenta comentarios en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo; lo invitó a manifestarse en la plaza Lerdo

Xalapa, Ver.- El líder del movimiento de Los 400 Pueblos, Marco Antonio del Ángel Arroyo, le recomendó al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares que si quiere sacar de la cárcel a Rogelio Franco “se venga a la Plaza Lerdo a manifestarse”.

En entrevista, luego de llegar con su grupo de personas a esta plaza a instalarse, afirmó que el exmandatario es totalmente cobarde.

Este martes llegaron los integrantes del grupo campesino a la plaza Lerdo en Xalapa. Montaron sus singulares casas de campaña.

“Pero saben por qué no lo hace, porque ya no está Osorio Chong, porque nadie lo protege. Por qué no habla, ya se le acabó la pila, lo rijoso, porque nadie lo protege, que no hable de represión”, pidió.

En torno a la aspiración de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía del municipio de Veracruz, opinó que debería ser candidato en Miami.

“Ha vivido más años en Miami que en el puerto de Veracruz. El problema es el régimen patrimonialista que hay en el estado, él fue alcalde de Boca del Río y en unos meses se quiere ir a Veracruz, es una burla para los ciudadanos”, añadió.

Del Ángel Arroyo explicó que el motivo de la manifestación es que el fin de semana pasado fue detenido el joven Raymundo Cruz Salazar sin ninguna orden de aprehensión.

Acusó intento de desaparición forzada de parte de los elementos de la policía ministerial de Tihuatlán y para compensar su error detuvieron a René Santes, quien permanece detenido en el penal de Pacho Viejo.

Asimismo, señaló que a pesar de que ellos han interpuesto cinco denuncias contra Yunes Linares no hay resultados, mientras que en Tihuatlán ejecutan las órdenes de manera inmediata.

Marco del Ángel arremete de nuevo contra los Yunes; 400 Pueblos en Xalapa

“Si ustedes me preguntan si hay autonomía de la Fiscalía, yo les quiero decir que es un gobierno unificado. Lo que queremos es que se acabe represión en Tihuatlán y que las denuncias contra Yunes, cuándo las determinan”, preguntó.

Finalmente, indicó que no se irán de la plaza Lerdo hasta que les den una respuesta positiva por la detención de su compañero.

