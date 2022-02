Marchan en Alvarado contra CAEV, llevan 5 meses sin agua 

Debido al desabasto de agua desde hace cinco meses, ciudadanos de la cabecera municipal de Alvarado realizaron una marcha, este martes 15 de febrero, saliendo del Pozo 1 con dirección a la delegación de CAEV.

Paulino González Sosa, representante del grupo Atlizintla, señaló qué las colonias afectadas son Pasó Nacional, Escolleras, Pantanal, La Fuente y colonia Centro, en la cabecera municipal.

“Aquí hay un problema de fundo legal, el problema es que el Ayuntamiento no ha dado el permiso para la perforación, porque no tiene el deslinde del terreno donde se encuentra el pozo. Este terreno fue donado hace muchos años, y el Ayuntamiento lo compro para CAEV, para que se instalara el pozo ahí. Aparecieron unos dueños que viven juntos y no permite el acceso de ninguna maquinaria, para que pueda ser perforado el pozo, el pozo estando perforado, ya con eso solucionamos el mayor problema en la cabecera municipal, pero las personas que sustentan como dueños no han permitido el acceso a CAEV, y el Ayuntamiento argumenta que no tiene el deslinde para iniciar con la perforación del pozo”, asestó.

Dentro del pliego petitorio qué presentarán a los representantes de CAEV, solicitarán le sean enviadas 5 pipas diarias para abastecerse de agua; pues al momento, existen particulares qué les venden el líquido, afectando la economía de los ciudadanos.

“Ese ha sido otro problema, hay gente con pipas particulares que está vendiendo el agua a toda la ciudadanía, tú sabes que el agua no puede ser vendida, y CAEV lo está permitiendo (…) las pipas particulares por llenarte dos tanques de mil litros o de 800, te cobran hasta 300 pesos (…) cada 8 días mínimo, porque pues hay gente que, ocupa más agua que otras”, remató.

Alejandro Ávila/ El Dictamen

