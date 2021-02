Manuel Liaño: “En Veracruz, es tiempo de los ciudadanos”

El empresario veracruzano Manuel Liaño Carrera se registró la tarde de este sábado en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) con sede en Xalapa, como precandidato a la Diputación Federal por el Distrito 04 Veracruz por la alianza “Va Por México”.

A través de sus redes sociales, Liaño Carrera celebró la apertura del PAN para respaldar en Veracruz las candidaturas ciudadanas que impulsa la coalición electoral “Va Por México” en la que también participan el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su cuenta de Facebook, posteó: “animado por diversos movimientos de la sociedad, le tomo la palabra a Marko Cortés y doy un paso al frente. México y Veracruz viven tiempos que nos exigen la mejor versión de quienes pensamos que las cosas se pondrán cada vez peor, si no logramos que la alianza Va Por México gane el proceso electoral en junio próximo”.

Agregó “con humildad, con toda mi convicción, he decido empeñar mi capacidad, experiencia y prestigio por esta causa. Por ello me he registrado en las oficinas del CDE del PAN como precandidato a la Diputación Federal por el Distrito 04, esperando que efectivamente, sea el tiempo de los ciudadanos.

