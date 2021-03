Manuel Huerta: Siguen Córdoba, Poza Rica y quizá Orizaba para vacunación

Xalapa, Ver.- El delegado de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que los próximos municipio donde se aplicarán la vacunas de Pfizer son Córdoba, Poza Rica y probablemente Orizaba.

En entrevista, recordó que quien está a cargo de todo el esquema de vacunación contra el Covid-19 es la teniente Jacqueline Brizuela y ella es la encargada de dar a conocer toda la información.

Sin embargo, Manuel Huerta adelantó también que llegará otro lote de la vacuna Sinovac para otros municipios como Coatepec; pero recalcó que hasta que no esté ya la vacuna no se anuncia porque si no, la gente se genera una expectativa.

En Xalapa la vacunación ha sido ordenada

Huerta Ladrón de Guevara reiteró que de manera general la vacunación en Xalapa se ha venido haciendo de manera ordenada en este segundo día, toda vez que los ciudadanos son “ejemplares”.

“Sin incidentes, todo normal, a pesar de que hemos tenido días como este, asoleado, todos estamos aquí con flujos más veloces. No son infraestructuras sencillas; los propios sistemas de salud nos los dejaron muy disminuidos”, expresó respecto a la jornada de vacunación a los adultos mayores del municipio de Xalapa.

Finalmente, Manuel Huerta recordó que la inmunidad de la vacuna no es inmediata, por lo tanto, se deben seguir las medidas preventivas de sana distancia, además del uso de cubrebocas, lavado constante de manos y gel antibacterial.

