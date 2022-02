Delegado confirma que no vacunarán a menores de 12 años “por ética”

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que “por ética” no vacunarán a menores de edad contra el covid-19.

Y criticó que haya abogados que al “no tener trabajo buscan quién los patrocine”, en relación a la promoción de amparos para lograr que los menores sean vacunados.

“No podemos vacunar a menores de 12 años por ley, por ética y por salud porque no hay vacuna para ellos aprobada, ni por organismos internacionales ni por la Cofepris (…)”.

“Los menores por naturaleza son sanos y entre más chico está más sano es, entonces por ética no se experimentó en menores, no hay vacuna autorizada para ello a nivel de organismos internacionales”.

Manuel Huerta confirma que no vacunarán a menores de 12 años “por ética”

Luego de que se dio a conocer que organizaciones de abogados buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgue amparos para obligar a las autoridades en el país a vacunar a los menores contra el covid-19, el funcionario consideró que hay “mucho zopilotaje” y abogados que son “patrocinados por políticos” para impulsar estas acciones.

“Que no embauquen a la gente porque hay mucho zopilote; un amparo cuesta entre 10, 20 y 30 mil pesos y los abogados luego no tienen muchos trabajos a lo mejor y andan queriendo ver quién los patrocina y luego hay otros patrocinios políticos. Que no espanten a la gente porque no hay riesgo para los menores”.

Te puede interesar:

Huerta Ladrón de Guevara dijo que, aunque algún juzgado otorgue amparos no podrían vacunar a los menores de edad porque no hay vacuna que avale su uso en este sector de la población.

“Aunque algún juzgado nos mandate no lo vamos a poder hacer, primero porque la ley no lo permite, pero lo que es más grave, por la salud pública no lo permite porque no hay autorización de ningún tipo para vacunar a menores de 12 años”.

Añadió que “por sentido común” la población no debería estar preocupada por lo menores porque tras el regreso a clases presenciales no ha habido contagios masivos.

Anuncian aplicación de refuerzo contra covid-19 en 151 municipios

El delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que son 151 los municipios que inician con las jornadas de la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el covid-19 desde este sábado y se espera terminar el 12 de marzo con la aplicación en los 212 municipios en el sector de los 30 años en adelante.

El funcionario detalló que entre los municipios que inician este sábado con la aplicación del refuerzo de la vacuna Tlacojalpan, Acultzingo. José Azueta, Playa Vicente; además, Lerdo de Tejada, Cazones y Ángel R. Cabada que inician el lunes.

Indicó que en Veracruz se han aplicado más de 10 millones de dosis de diversas vacunas y con ello se ha logrado que el 82 por ciento de los mayores de 18 años se hayan vacunado.

Con información de AVC

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen