Manuel Espino: “Si aspirantes no tienen aptitud, es irresponsable votar por ellos”

Xalapa, Ver.- Manuel de Jesús Espino Barrientos, quien fuera nombrado como comisionado del Servicio de Protección Federal en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, criticó a los deportistas y artistas que se han inscrito al presente proceso electoral en todo el país.

Expresó que “Chabelo” o “El Chapo” son muy conocidos, pero si no tienen aptitud para el cargo es una irresponsabilidad levantar la mano y por lo tanto no votaría por ellos.

Al presentar su proyecto Ruta Cinco, que definió no es partido político, el exdirigente nacional del PAN, opinó que los partidos políticos postulan a sus amigos, compadres, socios o gente famosa, querida por el pueblo, porque son buenos deportistas o cantantes, artistas, por el mero ánimo de ganar votos.

“No siempre éstas personas tienen el talento para la tarea pública, tienen el derecho de participar en ella, pero nos queda claro que después en la tarea pública no saben qué hacer. No es lo mismo meter goles en una portería en un encuentro de carácter mundial que resolver los problemas de salud, de seguridad, de empleo, desarrollo urbano, medio ambiente, mejorar la infraestructura educativa”, consideró Manuel Espino.

El adversario de Miguel Ángel Yunes Linares, aclaró que todos tienen derecho de votar y ser votados, pero las tareas ejecutivas de gobierno, deben tener formación para desempeñar los encargos de alcaldes, gobernador, secretarios, director de área, entre otros.

Aunque para la labor de diputados, las tareas legislativas, deben ser personas representativas de los ciudadanos, por lo tanto sí es conveniente que lleguen a la Cámara de Diputados o a los congresos locales, campesinos, obreros, porque representan a sectores de la sociedad mexicana, sectores del pueblo.

“Está bien, si no tienen título profesional, aunque no sepan leer ni escribir, no importa, porque el campesino que llega sabe del campo, sabe cómo resolver los problemas y sabemos qué parte de la ley no le sirve al campo, puede hacer buenas propuestas aunque no sepa leer ni escribir, les ponen asesores para eso, pero tienen talento.

Un artista, alguien de la farándula tiene derecho sí, pero si no tiene aptitud para el cargo es una irresponsabilidad levantar la mano o aceptar la invitación, solamente porque es alguien muy conocido. Chabelo es muy conocido, pero no lo apoyaría para ser regidor. El Chapo Guzmán es muy conocido pero no lo apoyaría para ser gobernador, externó Espino.

Al hablar de su proyecto Ruta 5, Manuel Espino explicó que es un movimiento nacional, liberal, incluyente, cuyo propósito es llevar a los mejores ciudadanos al gobierno, independientemente de los partidos que los postulen y sus ideologías.

