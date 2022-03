Maestros señalan desvíos de recursos en la sección 32 del SNTE

Maestros integrantes de las 13 regiones de la Sección 32 del SNTE, denunciaron lo que llamaron “un total desvío de recursos” por parte de la dirigencia actual encabezada por Lázaro Medina Barragán, y el favoritismo al grupo Equipo Político, con lo que han hecho a un lado a las demás expresiones internas de esta sección sindical.

En conferencia de prensa en Veracruz, maestras y maestros que se identificaron como parte de las estructuras del Movimiento Popular Veracruzano y la organización OLS de la Sección 32, expusieron que este viernes habrá una plenaria en la ciudad de Xalapa, en la cual se prevé un despilfarro de recursos para la concentración de más de 1 mil personas que serán hospedadas en hoteles, con los consecuentes gastos en traslados, comidas y telefonía.

“Hoy aquí nos acompañan titulares, representantes de escuela y la estructura del Movimiento Popular Veracruzano y de OLS, para exponer la desviación de recursos de las maestras y maestros que desde tiempo atrás viene realizando la actual dirigencia”, señaló Job Antonio Ramírez Reyes, secretario de Formación Sindical de la Sección 32.

“Se está observando que no se está dando un piso parejo para todas las expresiones que se viven dentro del SNTE, y solo se favorece a la expresión del Equipo Político”, subrayó.

Puntualizó que no están de acuerdo porque quienes son titulares y representantes generales y de escuelas, por el simple hecho de no estar de acuerdo o no ser afines a esa expresión política, no han sido convocados a la Plenaria del viernes en Xalapa.

Remarcó su rechazó a que se continúen utilizando las cuotas sindicales de los agremiados de la Sección 32 para beneficiar a una expresión.

Sostuvo que para la plenaria está marcado solamente un informe, en donde se dirán mentiras de lo que han hecho con los recursos de los maestros de la Sección 32.

“Hoy quien representa la Sección 32 es Lázaro Medina Barragán y quien está detrás de él es Juan Nicolás Callejas, a quien le hemos pedido en repetidas ocasiones que saque las manos del proceso y que no siga desviando los recursos del magisterio de la 32”, puntualizó.

Indicó que han realizado llamados pacíficos, pero como no los han escuchado, han decidido denunciar públicamente la situación.

“Que se dé cuenta el SNTE nacional que en Veracruz se están haciendo mal las cosas”, matizó.

