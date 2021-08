Maestros deberán planear estrategia para el recreo escolar: Zenyazen

Maestros y directivos deberán planear una estrategia para que, durante el recreo, no existan aglomeraciones y evitar contagios por Covid-19

Xalapa, Ver.- Maestros y directivos deberán planear estrategias para que, durante el recreo, no existan aglomeraciones y se eviten contagios de Sars-Cov-2 (Covid-19), reveló el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.

Horarios por edades y asistencias al aula por días establecidos

En cuanto a más estrategias ya en curso para el regreso presencial a clases contemplado para el próximo lunes 30 de agosto, el funcionario estatal reveló que siguen en revisión de instalaciones para que cuenten con lo idóneo, tanto para alumnos como para docentes en la aún vigente pandemia.

“Se está poniendo en estrategia para no tener esta aglomeración, hoy no podríamos decir de un receso a la misma hora porque es aglomeración. Será en diferentes horarios, unos irán el lunes, otros el martes, habrá flexibilidad de las estrategias que nos plateen los maestros”, respondió.

Escobar García recordó que alrededor de 112 escuelas de la entidad veracruzana carecen de agua y luz, parte de las condiciones óptimas para que menores de edad regresen a las aulas en próximos días.

El titular de la SEV refirió que no son el total de las afectadas, pero siguen corroborando las instalaciones educativas en Veracruz donde principalmente les han robado la tubería de agua, cableado eléctrico y ello asciende a 3 millones de pesos.

“Estamos trabajando, se hizo lo propio, ya se comentó a la federación y tenemos que resolver. No únicamente los materiales, algunos lugares se quedaron sin agua, sin luz, no podemos decir un regreso a las aulas si no tenemos lo mínimo para regresar”, indicó.

En cuanto a quejas de padres de familia sobre la presión para que paguen cuotas escolares que deben ser voluntarias, respondió que ellos, mediante asambleas, son quienes determinan los montos.

“Los padres que no puedan pagar, lo harán con faena”

Además, en caso de que tengan más de dos hijos en el mismo plantel y no alcancen a solventar los montos económicos, les deberían dar la opción de saldar con faenas u otras labores dentro del recinto educativo.

“Los padres que no lo puedan pagar que lo paguen con faena, siempre ha sido así, siempre lo hemos dicho. Incluso si hay un padre que tiene dos o tres hijos, que pague una de las aportaciones que hace”, sentenció. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

