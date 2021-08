Madres y padres, en desacuerdo con carta compromiso para clases presenciales

Xalapa, Ver.- Algunas madres y padres de familia de Xalapa están en desacuerdo en firmar la carta compromiso de corresponsabilidad que emite el Gobierno Federal para el regreso a clases presenciales, pese a la tercera ola de contagios por SarS-Cov-2 (Covid-19).

Esta carta ya fue eliminada de los requisitos por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al considerarla como una medida “burocrática y autoritaria”.

Las quejas de padres como la de Jessica García, mamá de un alumno del quinto grado de primaria en la capital del estado, pudo ser una de las tantas inconformidades que vio el mandatario federal para eliminar uno de los diez requisitos que conforman el proyecto de Acuerdo Secretarial para el retorno a clases presenciales.

Aulas no tienen medidas de sanidad

La entrevistada, al igual que muchos papás, señaló estar en contra del regreso presencial y más de firmar una carta compromiso para enviar a su hijo a la escuela, ante un posible de contagio de Covid-19.

“Estoy en total desacuerdo como madre de familia en el regreso a clases presenciales. En el documento no dice que se brindará apoyo a los padres y alumnos contagiados”, acusó la madre.

Recalcó que el gobierno busca responsabilizar a las mamás y papás en caso de que haya algún rebrote de coronavirus en los planteles educativos.

También mencionó que no existen las medidas de sanidad para el retorno a las aulas y que los espacios educativos tampoco se han encuentran en buenas condiciones para ello, poniendo en riesgo a los menores no solo de contagios, sino de accidentes.

“Todo el compromiso recae en los padres y maestros por el capricho del gobierno, porque no entienden que no es gripa y no se manifiesta de igual manera que en los adultos”, insistió la madre de familia.

Es de resaltar que este martes, a 11 días del regreso presencial a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió eliminar este requisito donde se pedía los padres o tutores de los estudiantes que debían garantizar que antes de asistir a las aulas, debían revisar e informar si tenían síntomas de coronavirus.

En tanto, se mantienen nueve puntos que son: el comité participativo de salud en cada escuela; filtros de salud en casa, escuela y salones de clases; lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia; uso de espacios abiertos, cancelación de ceremonias y reuniones; aviso de casos de Covid-19 y cursos de apoyo socio emocional con apoyo del IMSS.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

