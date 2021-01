Madre expone encubrimiento de FGE en denuncia contra exalcaldesa de Nanchital

Madre soltera expone un encubrimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en denuncia contra exalcaldesa de Nanchital

La señora Miriam Lidia Inclán Magaña, denunció que a pesar de ser víctima de una agresión porque denunció daños a su propiedad por parte de la exalcaldesa de Nanchital, Brenda Esther Manzanillo Rico, la fiscal número 2 de Nanchital, Esperanza González Hernández, en lugar de ayudarla, junto con su esposo la han revictimizado y han protegido a la denunciada.

Explicó que, en 2014, la expresidenta y actual líder del PRI de su municipio, a través de sus trabajadores, fisuró la loza de la casa de su mamá, motivo por el que presentó las denuncias correspondientes, pero desde entonces ella y su hija sólo ha sido objeto de agresiones por parte de funcionarios de la Fiscalía.

Presuntamente fue víctima de una agresión

Consideró que no se hizo nada en ese momento porque quién gobernaba era el PRI y prevalecía “la mafia del poder”.

“No le dieron seguimiento, la casa es de mi madre, es de la tercera edad…luego quisieron golpear a mi hija, me golpearon a mí, y tampoco le han dado seguimiento”, lamentó la señora quien expuso que es madre soltera.

Puntualizó que la fiscal número 2 de Nanchital, Esperanza González Hernández, la agredió, mientras que el cónyuge de ésta, de nombre Valentín la ha amenazado.

“Debido a todo eso quisieron golpear a mi hija, me golpearon a mí. Puse mi denuncia, la fiscal Esperanza González rompió mi denuncia y han sido toda una serie de anomalías en mi municipio.

Me quejé con el fiscal regional, Claudio Iván de la Vega y no he tenido respuesta alguna. Primero me quejé con la licenciada a cargo, la licenciada Abigail y así vine a Xalapa a meter papeles con la fiscal Verónica Hernández Giadáns, a la contraloría interna, a la Fiscalía Anticorrupción, pero el tráfico de influencias sigue”, denunció durante su manifestación.

Afirmó que incluso le extraviaron su expediente y lo único que hacen es hacerla dar vueltas para localizar una copia del mismo.

