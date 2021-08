Xalapa, Ver.- “Él pudo evitarlo pero no lo quiso hacer, si ella se salía, quien iba a cuidar su casa”, contó entre lágrimas la madre de Dora Isabel, joven de 27 años, que murió sepultada junto a cinco hijos por un alud de tierra en la colonia Brisas del Sedeño con el paso del Huracán Grace.

Teodora Alarcón Morales pidió a la población en general que se organizó para apoyar a Adán, el esposo y padre de los menores fallecidos, que dejen de recolectar en nombre de su hija.

“Yo no vengo a pedir nada, lo único que pido es que ya no sigan pidiendo cosas a nombre de mi hija y mis nietos; que me los dejen descansar en paz, es lo único que pido. Si me estás escuchando Adán, estoy muy sentida; qué coraje me da que no me los dejara salir de ahí. Él sabía que yo le dije a mi hija que se saliera porque estaban en alto riesgo”, criticó.

La señora relató que su hija y nietos iban a cumplir en el mes de octubre un año de vivir en la cercanía de un cerro que se deslavó por las fuertes lluvias y que en varias ocasiones intentaron salir de su hogar. Sin embargo, Adán se los impedía por tener que cuidar “sus cosas” materiales.

Madre de víctima de deslave explota contra su yerno

La última vez que convivió con Dora fue el miércoles 18 de agosto, cuando alcanzó a comprar un pollo rostizado para que los menores comieran algo ese día, ya que su padre no tenía ni busca empleo para generar ingresos en la humilde vivienda.

Madre de víctima de deslave explota contra su yerno: “No los dejó salir”

Ejemplificó cuando en varias ocasiones, Adán decía que se iría una semana a trabajar, Dora y Teodora conseguía alimentos para ponerle “lonche”; mismo que terminaba degustando el varón con su familia y regresaba sin dinero.

“No se vale, siempre engañaba a mi hija, él nunca se mortificó de nada, pagábamos renta. Cuando llegaba el día de renta, él se iba y cuando ya la pagábamos, regresaba otra vez. Hasta la fecha, nunca se hizo responsable de sus hijos, ella fue la que siempre luchó para que tuvieran algo qué comer”, contó.

De los hijos sobrevivientes, es un menor de siete que tuvo Adán con su anterior matrimonio mientras el mayor murió junto a los hijos que procreó con Dora Isabel.

“Esas personas que la ayudaron cuando tenía vida, yo se los agradezco de corazón porque lo hicieron cuando en verdad ella lo necesitaba. Lo que están haciendo ahorita ya no sirve de nada, eso lo necesitaba en vida. Ahorita que fui al rosario, él se arrimó y me dijo que me llevara una despensa; le dije que no quiero eso, lo que quiero es que me lo dejes descansar en paz. Lo que más duele es que no los dejara salir de ahí”, agradeció Teodora, madre de la víctima del deslave.

Te puede interesar:

La voz de Teodora se rompe al recordar que el viernes y sábado espero la llamada de su hija; como siempre lo hacía para platicar sobre lo ocurrido en el día. Esa llamada nunca llegó y Teodora insistió a todos los números telefónicos que tenía de la familia de Adán, hasta que una hermana, respondió “Señora, tiene que ser fuerte”.

Así se enteró que su hija y nietos murieron sepultados por un alud de tierra

“No se tomaron la molestia de avisarle la desgracia”, reprochó Teodora anexando que Gobierno del Estado le donará una casa a Adán, después de darse “baños de pureza” cuando la realidad en vida de la familia, fue otra.

“Los seis niños vivían con mi hija, era muy triste porque a veces tenían para comer a veces no; porque él nunca se hizo responsable, él no trabajaba pero si mandaba a mi hija a pedir a la calle y la gente buena le regalaba la sopa, los frijolitos, las tortillas; él no se mortificó si había de comer o no”, explicó Teodora.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.