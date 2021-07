Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Luis Adrián, de 8 años, tiene leucemia (un tipo de cáncer en la sangre) y quiere recuperarse para ser bombero en la capital del estado, Xalapa.

Este miércoles, sus papás y su tío Germán Doroteo Lara salieron a las calles para exigir el medicamento que requiere el niño que padece cáncer desde antes de cumplir los siete años.

“Las primeras veces todo estaba bien, todo iba normal hasta que se dio el desabasto de medicamentos para esa enfermedad. Es uno de los medicamentos más caros que hay, lo ocupan una o dos veces y te vale 300 mil pesos”, contó Germán.

Los primeros meses posteriores a cuando le detectaron leucemia, el estado de salud de Luis transcurría sin recaídas y casi como un niño normal solo que luchando contra un cáncer. Pero en las últimas semanas, existe el desabasto de medicamento que requiere para combatirlo.

“Cuando está el abasto, el niño va bien, está estable pero cuando hay un desabasto, el niño vuelve a recaer. Es donde ahí nos pega a todos. Generalizo porque yo, como los papás que tienen niños afectados, nos sentimos apenados porque el gobierno que elegimos no nos apoya en lo que prometen”, insistió Germán.

Las actividades de Luis eran “normales”, como personas “comunes”, cuenta su tío que carga una cartulina pidiendo que las autoridades estatales y del Gobierno Federal, encabezado por el morenista y el ex líder de este partido, Andrés Manuel López Obrador, se hagan responsables de sus funciones.

“Todas las personas somos buenas pero a veces olvidamos las cosas de lo que nos compete. No tengo mucho en contra del gobierno pero que nos apoye con ese medicamento porque son muy caros. No todos tenemos la posibilidad de solventar esos gastos”, repitió Germán.

Luis no es el único caso

Similar al caso de Luis que sueña con recuperarse para convertirse en un bombero, existen decenas de casos de niños con cáncer en Veracruz que carecen de medicamento para atender este desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y esparcen sin control sobre el cuerpo del paciente.

Su tío Germán es uno de los familiares que marchó en Xalapa, con un contingente de otros padres de niños con cáncer que radican en municipios como Perote, Martínez de la Torre, Minatitlán y Poza Rica, y que son atendidos en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, ubicado sobre la calle Soconusco número 31, en la colonia Aguacatal esta ciudad.

Todos portaron cartulinas relataron parte de su calvario de atención médica en Veracruz y algunas frases fueron: “el cáncer no espera y no respeta edad, no hay quimios”; “mi hijo tiene cáncer y necesita sus quimioterapias” y “somos padres con niños con cáncer, necesitamos quimios”.

