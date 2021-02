El hijo de Gladys Merlín y hermano de Carla acudió a declarar ante la Fiscalía; dijo que los asesinos conocían la casa y agregó no conocer sobre las supuestas líneas de investigación que sigue la FGE

El hijo de la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y hermano de Carla Enríquez rindió su declaración tras el crimen ocurrido en días pasados; aseguró que confía en las autoridades, sin embargo, hasta el momento dijo ignorar las supuestas líneas de investigación que sigue la FGE.

Pide justicia por el crimen de su mamá Gladys Merlín y de su hermana Carla

La noche de ayer, Emigdio Enríquez Merlín acudió a la Fiscalía para declarar en torno a los hechos ocurridos hace casi 10 días en el barrio Segundo de Cosoleacaque, donde fueron asesinadas su madre y su hermana.

Dijo saber lo “mismo que ustedes (reporteros), han dicho que hay avances, pero yo no sé cuáles son, hay mucho hermetismo. Yo confío en la justicia estatal y federal, ya que sí están haciendo lo posible por dar con los cobardes autores intelectuales y materiales”.

Desconoce las líneas de investigación que sigue la FGE

El también exfutbolista profesional dijo que, pese a que las autoridades hablaron de líneas de investigación, hasta ahora desconoce cuáles son éstas, pero aceptó que hay “algo raro” en el desarrollo de las investigaciones.

Indicó que los que cometieron el crimen conocían la casa y posiblemente a la familia. “tuvo que ser alguien que conocía bien la casa, la malla no tenía electricidad ese día, lo cual es muy raro, fue muy precipitado”.

“Los que mataron a mi mamá y a mi hermana conocían bien la casa”

“Todas las noches me pregunto los miso: ¿Por qué a nosotros?, no somos gente mala, hay adversarios políticos, más no enemigos, no entiendo la saña y por qué de esa manera”, declaró.

Agregó que es la primera vez que lo llaman a declarar e insistió en que se castigue a los responsables del asesinato de su madre y su hermana. “Esa noche estuve con mi mamá hasta cerca de las 12 y media. Cuando nos fuimos le llamé para decirle que ya había llegado con bien a casa y ella me dijo que acababa de preparar el desayuno para la mañana siguiente”.

