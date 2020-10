Lleva 13 días esperando atención médica en pasillo del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”

Xalapa, Ver.- Desde hace 13 días, Rafael Castro, proveniente del municipio de Xico, está internado debido a que se complicó el VIH Sida que padece y presenta una baja en la hemoglobina, sin embargo, no lo han atendido en el Hospital Regional “Dr. Luis F Nachón” por supuesta discriminación.

Es por ello que la presidenta de la organización de la sociedad civil “Transformando Vidas”, Frida Méndez Oropeza, llamó al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para que pida al director Ángel Vázquez se brinde una mejor atención.

“Lo remitieron del Capacit al hospital ‘Luis F. Nachón’ desde hace 13 días, pero está siendo discriminado totalmente, ya que no le han dado tratamiento. Lo han tenido los 13 días en el pasillo, sabiendo que es una enfermedad de alto riesgo y con las defensas tan bajas. Con 3 de hemoglobina debía de estar en un área restringida para que no se le pegaran infecciones, pero el paciente en lugar de ir mejorando cada vez está empeorando”, lamentó.

La defensora de los derechos humanos mencionó que solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que su presidenta, Namiko Matsumoto Benítez, envió a un visitador que se apersonó la tarde de este jueves para verificar la falta de atención.

Indicó que solicitó la atención al subdirector del hospital, el doctor Ángel Vázquez, quien, por cierto, es por tercera ocasión denunciado por supuestamente discriminación a integrantes de la comunidad.

Paciente con VIH Sida lleva 13 días esperando atención médica en pasillo de hospital de Xalapa

“Es una persona a la que le falta instruirse en derechos humanos, es prepotente, déspota. Nos hizo esperar más de una hora porque al parecer hizo el expediente, porque no tenía nada. De 13 días no saben cuál es el diagnóstico porque no tienen internista”, reprochó.

Consideró que este tipo de fallas no deberían ocurrir en el sector salud, toda vez que se han destinado la mayor parte de los recursos sobre todo ahora durante la pandemia.

Te puede interesar:

Explicó que desde el Capacit lo remitieron a este hospital debido a que el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” es en este momento un hospital Covid, pero no ha habido una atención adecuada.

“Le hemos solicitado a la Secretaría de Salud una solución a todos los problemas, porque tenemos desabasto de retrovirales, porque las personas de la comunidad LGBTTTIQ están siendo discriminadas, no les están dando los tratamientos como se debe”, enfatizó.

Finalmente, pidió al secretario que, si el subdirector de ese nosocomio está muy cansado, mejor renuncie o lo cambie de adscripción.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.