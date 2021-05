OPLE llama a organizaciones y medios a ser “difusores” del PREP

-Con ello podrán difundir resultados y tener más visitas en sus páginas

-Arrancan campañas a las alcaldías y diputaciones locales este 4, será una jornada muy intensa

Xalapa, Ver.- Desde el pasado 30 de abril y hasta el próximo 7 de mayo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) abre la convocatoria para que aquellos que quieran ser “difusores” del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) soliciten su registro.

En entrevista, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses destacó que, quien solicite su registro y se le apruebe, podrá subir los resultados y los ciudadanos podrán consultar sus páginas o medios de comunicación, con lo que se elevará el número de visitas y hasta lo podrán monetizar.

“Por eso puede llegar a ser muy atractivo para quienes cumplan con los requisitos para participar, ya que pueden más adelante monetizar las visitas mientras se apeguen a los criterios que emitimos de no modificar los resultados que se despliegan“, destacó.

Subrayó que la invitación está abierta a instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, a los diferentes medios de comunicación.

Llama OPLE a organizaciones y medios a ser “difusores” del PREP

Recordó que en el proceso electoral pasado hubo ocho difusores, pero esperan que este año se pueda elevar el número; ya que lo interesante es que las páginas incrementarán las visitas de manera sustancial.

Para quienes quieran participar, pueden revisar la convocatoria en la página principal del OPLE, donde encontrarán los requisitos con los que tienen que cumplir.

Se recibirán solicitudes hasta el 7 de mayo

Abundó que las solicitudes se estarán recibiendo hasta el día 7 de mayo, posteriormente harán una revisión de los requisitos entre el 8 y el 10 de mayo, en el caso de que falte algún requisito le harán el requerimiento y posteriormente aprobarán la lista oficial de difusores entre el 12 y el 15 de mayo.

En otro orden de ideas, Hernández Meneses, dio a conocer que este lunes 3 de mayo tendrán que aprobar la diferentes candidaturas, ya que actualmente están en la etapa de revisión de los aspirantes que los partidos políticos postularon para las alcaldías y diputaciones locales.

Recordó que el día 4 inician las campañas y será un mes muy intenso.

Reconoció que será una contienda electoral muy reñida en el sentido de que en este proceso hay más opciones políticas como de ciudadanos y será un proceso con muchos retos por la pandemia, por lo que los partidos políticos deben acatar los protocolos para los actos de campaña.

Así como los que se implementarán en las casillas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), donde el mayor reto es convencer a la ciudadanía a que salga a votar.

Finalmente, dio a conocer que las casillas van a estar equipadas con gel, cubrebocas para quien no lo lleve; aunque resaltó que las personas que no lo porten no podrán ingresar a la casilla para votar, por lo cual es importante que sigan todas las medidas de sanidad.

