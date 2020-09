Llama diputado federal de Morena a Cuitláhuac para que se ponga a trabajar

El diputado federal de Morena, Ricardo Delsol Estrada, llamó al gobernador a que se ponga a trabajar en materia de infraestructura y saque de su equipo a personas incompetentes y torpes que no saben ejercer los recursos públicos en esa materia.

“En Veracruz hicimos el análisis hace 15 días, donde Veracruz tiene un suberjercicio de mil 300 millones de pesos. Un subejercicio que pudiera apoyar al ramo de la construcción, detonar el empleo, pero vemos que el gobernador no se ha puesto las pilas y aclaro, es de Morena y soy de Morena, pero la corrupción no tiene colores; la ineptitud tampoco tiene colores y hay que señalarlo”, expresó.

En conferencia de prensa, definió que no solaparán a compañeros “incompetentes” y “torpes” que teniendo el recurso y un buen equipo de constructores, no dispersa los recursos y luego lo tienen que regresar a la Federación porque no supieron qué hacer.

Dijo que no le gustaría pensar que en Veracruz el dinero solamente se estaba “apachurrando” para generar intereses, es decir, que se estuviera jineteando.

“No se vale. Veracruz no se merece que esté pasando eso. Se necesita gente competente, que tome la riendas del Estado. Ya lo demostró y esto es una llamada de atención para que se pongan a trabajar. Ese es el compromiso que adquirieron no solamente con el sector de la construcción, sino con todo el pueblo de Veracruz”, expuso el diputado de Morena.

El legislador federal reconoció que el senador Ricardo Ahued busca que se sancione el subejercicio, por lo que su postura es que seguirá señalando que si se ejercen los recursos de manera adecuada.

El diputado de Morena Ricardo Delsol, llamó al Gobernador de Veracruz a que se ponga a trabajar y saque de su equipo a incompetentes en materia de infraestructura. Posted by El Dictamen on Monday, September 21, 2020

“Que me disculpe el compañero gobernador, el único mensaje que le podemos enviar es que se ponga a chambear y aquí hay buen material para que pueda sacar el estado adelante. No podemos tener un estado que se use para la práctica y para ver si salen bien las cosas”, indicó.

Reconoció que si bien dos años son suficientes para haber aprendido de la administración pública el problema es que antes no le decían nada al mandatario, pero ahora hay un grupo de empresarios que estará señalando todas las fallas.

“Por eso ahora están saliendo a señalar las cosas que están mal, pero también están señalando cómo pueden sacar al estado adelante”, aseveró.

Finalmente, llamó también al diputado federal de Morena, Ricardo Exome quien es el presidente de la Comisión de Infraestructura en la cámara de Diputados para que cuando se lleven a cabo este tipo de conferencias de prensa, con el sector de la construcción, se aparezca, “yo no sé a que rehuye, pero aquí están los compañeros constructores de Veracruz, a los cuales él se debe y yo creo que debería de dar la cara”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.