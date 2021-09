Liberando de contaminación a las playas de Veracruz

¿A quién no le gusta la idea de ir a la playa a disfrutar en compañía de amigos y familia? Las playas de Veracruz son una parte importante de nuestra identidad, y

por eso tenemos la responsabilidad de cuidarlas y evitar que se contaminen.

Para lograr este objetivo, existe en Veracruz un movimiento que se ha propuesto liberar las playas de todo tipo de basura: Limpiemos Veracruz.

Marco Pizzo Cos es un joven veracruzano y cofundador de este movimiento. Él se fue a estudiar a la Ciudad de México, y después de vivir ahí, adoptó un ritmo de vida acelerado que mantuvo al regresar al Puerto.

La idea de Limpiemos Veracruz surgió de manera espontánea cuando Marco volvió y trajo consigo la inquietud y necesidad de formar parte de algo productivo y que también beneficiara al medioambiente.

Mientras estaba buscando alguna organización de la cual formar parte, se viralizó el “Ice Bucket Challenge” que consistía en vaciar una cubeta llena de agua helada

sobre una persona para después subir el video a redes sociales. Al ver esto, uno de los amigos de Marco (quien se convertiría también en cofundador de Limpiemos Veracruz) hizo un tuit cuestionándose por qué las personas hacen un

reto de este tipo y no uno como limpiar la basura, cumplir normas cívicas, etc.

Ante esto, Marco le dio la razón y lo retó a ir a limpiar una playa aquí en Veracruz, por lo que ambos amigos fueron un sábado en la mañana. Después de juntar varias bolsas con basura, subieron una fotografía a las redes sociales y la gente empezó a comentarles que les gustaría unirse y participar en una limpieza de playa.

“Pusimos una fecha para quien quisiera ir y llegaron 5. En la siguiente llegaron 10, y de repente éramos entre 30 y 40 personas que íbamos una vez al mes a recoger basura” nos comparte Marco.

Así fue como nació el movimiento Limpiemos Veracruz en 2019, una iniciativa impulsada por jóvenes con el objetivo de liberar las playas de nuestro estado de todo tipo de residuos, para así apoyar a la restauración natural del medioambiente y los ecosistemas marinos.

“El hecho de limpiar las playas facilita que el medioambiente se regenere. Un lugar donde hay mil kilos de basura acumulada durante diez años no es lo mismo que

uno donde hay cien kilos, pero que es limpiado de forma constante”, nos explica Marco sobre la importancia de estas limpiezas. “Me dio mucha satisfacción saber que sí servía de algo recoger la basura”.

Limpiemos Veracruz fomenta la concientización

Pero la labor de Limpiemos Veracruz no se limita a la preservación del medioambiente de forma directa, sino que también fomenta la concientización.

“El otro aporte que vale mucho es la conciencia que genera en la gente. Una vez que vas a la playa, pones esfuerzo en limpiarla y ves la cantidad de basura que hay, automáticamente empiezas a cambiar tus hábitos en casa, a no tirar basura en la calle y a reciclar”.

Esta es una constante que experimentan todas las

personas que asisten a una limpieza de playa. Por ejemplo, el residuo que más se saca de las playas en cada brigada es el unicel, por lo que las personas ahora saben que es necesario evitar su consumo para reducir esta contaminación.

Mantuvieron este ritmo hasta que llegó la pandemia y tuvieron que detener sus actividades debido a las medidas de distanciamiento social. No obstante, en enero

de este año, lograron reactivar sus acciones con la colaboración de Proyecto Kayám A. C. para participar en brigadas de limpieza de playas en la Riviera Veracruzana a través del movimiento Playa Libre. Proyecto Kayám A. C. es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir en la protección y conservación de los ecosistemas marinos.

La visión unida de ambas iniciativas logró que estos esfuerzos crecieran y más gente se interesara en participar en las brigadas; lo cual se traduce en más basura recogida de las playas.

Desde que comenzaron las jornadas de limpieza, han liberado a las playas veracruzanas de dos toneladas de basura en lo que va del año. Esto en el ámbito medible, pues algo que no se puede calcular es el invaluable resultado que ha generado en cada persona que participa.

“El comentario que constantemente escuchamos es que, cuando acaba la recolecta, la gente se siente muy satisfecha y siempre me dicen ‘Valió la pena levantarme temprano’. Una vez que estás ahí, conectas con la naturaleza, y aunque acabadas cansado, al final es una gran satisfacción”.

¿Te gustaría ir a una limpieza de playa y vivir esta experiencia de primera mano? Sigue las redes sociales de Limpiemos Veracruz, Proyecto Kayám A. C. y Somos Más Decididos A. C. para estar al tanto de todas las brigadas. ¡Nos vemos el último sábado de cada mes!

