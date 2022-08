“Es un honor” que partidos de oposición hayan denominado la reforma al artículo 11 de la Constitución del Estado de Veracruz, “Ley Nahle”, sin embargo, lo importante es que legalmente obedece al principio de no discriminación establecido en el artículo 1o de la Carta Magna de nuestro país, respondió la Secretaria de Energía federal, Rocío Nahle García.

Por primera vez, la funcionaria federal dio su opinión al respecto desde que se aprobó la modificación que partidos opositores a Morena han tildado como una reforma “a modo” para que la zacatecana de origen pero residente desde hace más de 30 años en el sur de Veracruz, con hijas y esposo veracruzanos, pueda contender eventualmente por la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz en 2024.

“Primero yo no he hablado de eso, eres la primera persona con la que voy a hablar y que bueno que lo hago en mi Estado, primero, es una reforma que hacen los diputados y es un honor que le pongan mi nombre, la verdad pero, segundo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, el primer artículo es la no discriminación”, subrayó.

Rocío Nahle, entrevistada en una radiodifusora local, explicó que dicha reforma obedece al elemental cumplimiento de los derechos humanos de cada mexicano, cualquiera que sea su estado de nacimiento o residencia, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Ley Nahle”, sin dedicatoria: Rocío Nahle

“Yo he leído, y he sido muy prudente y he respetado (sic) todas las opiniones a favor o en contra, lo respeto y agradezco. La no discriminación a las personas por su origen, por su género, por su raza étnica, por su credo o religión, por su manera de pensar, o su ideología, por su orientación sexual y por todo lo demás, es el artículo primero de la Constitución”, destacó.

De igual forma, rechazó que esta reforma, se haya hecho con dedicatoria a su persona.

-¿Entonces no tiene dedicatoria hacia usted esta reforma?

-No para nada, somos miles sino es que millones en Veracruz, que vivimos en este bello estado, que tenemos raíces en otro sitio, entonces lo único que puedo decir es: respeto, no discriminación y sobre todo que el Congreso del Estado tiene autonomía para decidir”, añadió.

Detalló que es una iniciativa y aprobación de diputados locales y como tal respeta y además comparte lo aprobado recientemente en el pleno de la 66 Legislatura Local.

Recordó que sus lazos con Veracruz no son solo familiares sino profesionales y políticos.

“Yo soy senadora por Veracruz con licencia, y el primer artículo que se hizo es la no discriminación en ningún eje, en ningún eje, lo que hicieron los diputados yo lo respeto pero más que lo respeto, comparto la no discriminación en todo el país, en todas las entidades”, enfatizó.

En torno a las versiones que la catapultan como la próxima candidata de Morena al gobierno de Veracruz, afirmó que no es su tema, hoy su función es cumplir al frente de la Secretaría de Energía.

“El tiempo dirá lo que te ha que decir, las afinidades políticas, las ideologías políticas son otras, y se respetan a cada quien pero el artículo primero, lo que nos hace como sociedad, lo que nos hace como comunidad en todo el país y en Veracruz es el respeto y la no discriminación en un estado tan plural, en un estado que es la puerta de entrada a México, no de ahora, desde hace 500 años”, agregó.

Insistió en que su única responsabilidad es cumplir con el encargo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio al frente de Sener.

“Yo soy muy respetuosa en ese sentido y lo único que puedo decir es que todo a su tiempo. Yo estoy trabajando en el encargo que me dio el señor presidente de la República, hay que ayudarlo al presidente de la República en la Cuarta Transformación y en eso estamos ahorita”, puntualizó.

