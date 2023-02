**Las y los senadores del PAN, en contra del retroceso

**Nos quieren quitar la libertad de elegir

Julen Rementería del Puerto, coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena es un tremendo golpe a la democracia y un atropello de nuestros derechos, por lo que en su Grupo Parlamentario se mantendrán firmes en su rechazo y agotarán todas las vías legales para impedir que se viole nuestra Constitución.

“Que les quede muy claro: la ley es la ley”, dijo, y sentenció que destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), es destruir nuestra libertad para elegir a los gobernantes; “significa un retroceso y un agandalle del gobierno”.

En ese sentido, el representante popular de Veracruz detalló que este régimen está haciendo historia como el más autoritario, tramposo, abusivo, corrupto y criminal.

“El Presidente y Morena no quieren elecciones limpias, porque saben que van a perder el poder. Por eso, abusando de su mayoría simple, aprobaron modificaciones que tendrán un impacto muy negativo en las elecciones”, manifestó.

Le pondremos alto al agandalle al INE por parte de morena: Julen Rementería

Como ejemplo de lo anterior, el senador veracruzano puntualizó que en Morena no quieren contrapesos; no quieren instituciones fuertes e independientes; no quieren democracia; no quieren que los ciudadanos mantengamos nuestra libertad. Quieren -prosiguió- acabar con la autonomía e independencia del INE, debilitar nuestro sistema electoral, romper la equidad de las elecciones, permitir el uso y abuso de recursos públicos desde el gobierno, y todo eso, para perpetuarse en el poder.

“Es decir, quieren manga ancha para hacer trampa con toda impunidad. Veremos espectaculares, bardas pintadas, actos anticipados de campaña, derroche de recursos públicos al por mayor, financiamiento ilegal, los diezmos como el de Delfina como práctica habitual y sin consecuencias legales. Volveremos a la época oscura de México en donde se caía el sistema, en donde el gobierno controlaba el padrón, en donde se hacían infinidad de tranzas para imponer gobernantes: los muertos votaban, urnas embarazadas o robadas, el ratón loco, la operación tamal, el padrón rasurado, a los chanchullos en su máxima expresión”, abundó.

A la par recalcó que las y los senadores del PAN seguirán, sin descanso, en su defensa de la democracia y la libertad.

“Por eso es tan importante que todas las mujeres y hombres de bien de este país, de cualquier edad y condición social, de cada rincón del país, se unan a esta exigencia ciudadana: Defendamos nuestro voto, defendamos nuestra libertad”, remató Julen Rementería.

