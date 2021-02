Xalapa, Ver.- Un afligido padre de familia reclamó atención del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero; aseguró que su hijo lleva desaparecido hace más de un mes y la policía municipal pudo haber estado involucrada.

“Señor esto es muy importante, la Policía Municipal está corrompida y yo creo que usted no lo sabe. Mi hijo fue secuestrado ya tiene más de un mes y ellos estaban encapsulándonos. Mi nuera le habló a mi hijo y le dijo en altavoz: no hagas nada, ellos te van a hablar y nadie hizo nada de los que estaban ahí. Lo único que hacían era encapsularnos señor. Yo le pido a usted con todo el corazón que por favor piense en nosotros”, pidió con lágrimas en los ojos.

En medio de una entrevista, el padre de familia aseguró que diariamente hay gente, jóvenes, señoritas, niñas, niños secuestrados en la capital del estado.

“Estamos en primer lugar en secuestros a nivel nacional no sé si lo sepa usted o no”, le reprochó al edil y recordó que la ciudad no era así, no se presentaban este tipo de delitos.

Por ello, preguntó por qué el Ejército Mexicano abandonó el municipio, “porque no es justo”.

“Quieren que andemos armados o qué es lo que quieren señor”, le cuestionó al alcalde y éste sólo se limitó a decirle que le tomarían sus datos para atenderlo porque lo que le dijo le preocupa mucho.

El padre de familia le expresó que consideraba que era una persona muy buena y que por eso se atrevió a abordarlo.

No se pudo recabar los datos del señor porque personal del Ayuntamiento se lo llevó.

