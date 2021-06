La mujer pide ayuda para poder viajar a Tlaquepaque a identificar el cuerpo de su hijo, a quien la Fiscalía de Jalisco le informó de la muerte

Por Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Cuatro meses después de perder comunicación con un joven de 20 años que se fue a laborar a Jalisco, su familia originaria de Ilamatlán fue notificada por la Fiscalía de Jalisco que lo encontraron muerto.

Guillermina Hernández Ramírez, una mujer indígena de la Huasteca Baja, de la localidad de Amatepec del municipio de llamatlán, ofreció conferencia con ayuda de dos personas que sí hablan español, para pedir apoyo y que pueda viajar hasta Tlaquepaque a reconocer los restos de su hijo y posteriormente trasladarlo a su pueblo natal.

“No tenemos dinero para traer a mi hijo de regreso a su casa. No tenemos dinero ni para ir a Tlaquepaque, Jalisco, a identificar el cuerpo. Por favor señor gobernador, ya sé que ya pasaron las campañas, no ignore mi petición por no hablar español, por ser indígena, por ser mamá o por ser mujer”.

Entre lágrimas, la mujer hablaba y su hija María Selene Hernández traducía que requieren viajar a Jalisco para traer a su hermano, el joven Juan Andrés Hernández Hernández a quien dejaron de tener contacto en febrero del año en curso.

Al pasar las semanas, para el 15 de marzo, la Fiscalía de Jalisco lo encontró muerto y apenas el pasado martes 22 de junio, marcaron a la familia de Juan para indicar de su deceso.

Las causas de la muerte no han sido informadas a los familiares que carecen de recursos económicos para viajar, ya que Juan era el proveedor de ingresos a la familia ubicada en uno de los municipios más pobres de Veracruz.

De acuerdo con José de Jesús España Cadena, acompañante de las dos mujeres, de donde son originarios, el ingreso diario o hasta por semana es de 60 pesos, dinero que no les alcanza para viajar.

Su hijo murió en Tlaquepaque; pide ayuda para traer el cuerpo a Veracruz

“Pedimos el apoyo a Gobierno del Estado ya que su hijo falleció en Tlaquepaque, Jalisco. No se sabe exactamente las causas de la muerte, la Fiscalía de Jalisco le pide que vayan a verificar el cuerpo, se hagan las pruebas de ADN y luego trasladar el cuerpo acá”, dijo el entrevistado.

