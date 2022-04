“Le arrancaron los sueños”, realizan el funeral de Juana en Agua Dulce

Juana tenía toda la ilusión de ser abogada, insistió en venir a Xalapa: “Ella me dijo que quería ir allá a estudiar, tenía muchas ganar de superarse, pero le arrancaron los sueños”, dice Leticia de Los Santos, madre de la joven asesinada este miércoles.

El miércoles, la joven fue hallada en el baño de un departamento que compartía con otras personas en la colonia Guadalupe Rodríguez, donde fue atacada a golpes por su vecino Serge N.

El funeral de la joven, que simpatizaba con el movimiento feminista y recién había acudido a la marcha #8M, se realizó este viernes en su natal Agua Dulce.

El cuerpo de la joven arribó al interior de un ataúd de madera color café a la que por muchos años fue su casa, su madre Leticia de los Santos y otros familiares ya la esperaban con flores blancas y veladores que iluminarán su camino hacia la eternidad.

Su madre cuenta que la joven de 21 años ya había sacado su ficha de la universidad y esperaba presentar el examen de admisión “No puedo creer que según por una simple discusión con vecinos de al lado porque compartían baños y cocina, agarraron cosas y ellas les reclamó, la hayan matado”, dijo.

Juana ya estudiaba en una escuela privada en Coatzacoalcos, pero la abandonó por falta de recursos.

También te puede interesar:

Leticia no entiende como un hecho tan insignificante provocó que la golpearan hasta quitarle la vida “No entiendo qué tipo de persona es, porque hizo eso, ahora quiero que lo refundan en la cárcel y no lo dejen salir, que no haga más daño a la gente.”

Este jueves, la Fiscalía General de Veracruz informó que elementos de la policía ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Serge “N”, por el presunto delito de feminicidio en agravio de la joven originaria de Agua Dulce.

Aunque existe la promesa de que por su muerte existirá justicia y el autor material ya se encuentra detenido, colectivos feministas se encuentran convocando a una marcha este domingo a las 18:30 horas.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen