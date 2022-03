Lanzan campaña para rescatar arrecifes en riesgo en Veracruz

Integrantes de la asociación civil Educación y Desarrollo Rural, lanzaron una campaña virtual, para el cuidado y rescate de los 28 arrecifes veracruzanos, que están en riesgo de desaparecer, dijo su directora, Jazmin Piña Alfaro.

“Son 28 arrecifes, les puedo dar la información específica de que sino hacemos algo, pueden desaparecer, si desaparecen los arrecifes, también desaparecemos nosotros como puerto, esa es la importancia que tienen, tienen una capacidad de resiliencia de regenerarse de manera increíble, de sobrevivir de soportar la grave contaminación”, comentó.

“Vamos a lanzar una campaña de promoción sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que es un área nacional protegida que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, la CONANP, tiene como objetivo dar a conocer todos los servicios ambientales que brinda este parque, todos los beneficios que nos ofrece desde la comida, gracias a los arrecifes tenemos los peces como alimento, y este hermoso puerto, ellos nos ayudan a prevenir inundaciones, nos ayudan a que las mareas no lleguen tan altas y demás beneficios, para las personas que vivimos en las zonas costeras”, comentó.

La entrevistada aseguró que para cuidar los arrecifes hay que estar metidos en el mar, sin embargo se pueden cuidar desde nuestros hogares al evitar tirar aceites de demás químicos al mar.

Además si reciclamos la basura y la colocamos en los lugares que les corresponde, también al utilizar menos plásticos, ya estamos cuidando el medio ambiente.

“Podemos cuidar los arrecifes desde nuestra casa, sino lanzamos aceites, químicos y todo eso al agua, estamos cuidando los arecifes, si la basura la ponemos adecuadamente o utilizamos menos plástico estamos cuidando los arrecifes, todas las acciones ambientales que hagamos diario, nos ayuda a proteger los arrecifes porque todo lo que se tira llega al mar, si somos agricultores, el uso de agroquímicos pues también llueve y se va al mar, desde las amas de casa, jóvenes podemos cuidar los arrecifes”, comentó.

Esta campaña ecológica en beneficio de los arrecifes, va dirigida a la población en general, y se realizará en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

Se realizará a través de redes sociales y por ello, llegará a muchas personas.

También al visitar la playa, se deben de tener ciertos cuidados de no ponerse mucho bloqueador, no llevarse las conchitas de mar, respetar las vedas, no tirar la basura, entre otras acciones.

Además se buscará el apoyo de los medios de comunicación, para difundir la información.

Compartieron la página web www.veracruzarrecifal, donde se encontrará toda la información ambiental.

Detalló que la salud de los arrecifes no es la adecuada y por ello se busca rescatarlos antes de que se pierdan.

Además se mostraran estrategias a seguir a través de soluciones basadas en la naturaleza, sin invertir mucho dinero, únicamente utilizando los recursos de la misma naturaleza.

Dicha asociación civil está enfocada en la educación ambiental y no se buscan intervenir en la creación de políticas públicas.

